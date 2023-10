Sucesso de bilheteria, thriller que lucrou 16 vezes mais que próprio orçamento está na Netflix

Do diretor de “A Morte do Demônio”, o cineasta uruguaio Fede Alvarez, “O Homem nas Trevas” é um suspense que custou menos de 10 milhões de dólares, mas arrecadou quase 160 milhões nos cinemas, após permanecer em primeiro lugar como o filme em cartaz mais visto por duas semanas, e se manter entre os dez mais vistos por dois meses. Inspirado em um caso real, o enredo foi escrito por Alvarez em parceria com Rodo Sayagues depois de acompanharem nos noticiários o caso de Byron David Smith, um aposentado solitário que matou, em Little Quedas, no estado de Minnesota, dois adolescentes que haviam invadido sua casa. Smith atirou nos dois rapazes de 17 e 18 anos e os torturou até a morte. Depois, manteve seus corpos escondidos em um armário de sua casa. O homem decidiu chamar a polícia e confessar o crime apenas no dia seguinte ao ocorrido.

No enredo, Rocky (Jane Levy), Alex (Dylan Minnette) e Money (Daniel Zovatto) formam um trio de ladrões que invade casas para roubar dinheiro e pertences valiosos de seus moradores. Money e Rocky querem juntar dinheiro para se mudar para California e deixar Little Quedas de uma vez por todas. Seu último crime é pegar uma fortuna escondida de um ex-militar aposentado e cego, interpretado por Stephen Lang. Eles acreditam que o furto será fácil, especialmente pela aparente debilidade física da vítima. No entanto, as coisas se revelam muito mais complexas e assustadoras. Depois que o trio entra na casa, o homem cego percebe a presença de estranhos. Ao invés de vítima, o dono da casa se mostra um perigoso psicopata, capaz de terríveis atrocidades contra os invasores.

A maior parte do filme se passa dentro da casa, explorando os cômodos labirínticos de uma residência sombria, cheia de armadilhas e arquitetada para não dar chances de fuga para qualquer pessoa que se encontrar presa lá dentro. Uma das artimanhas usada por Fede foi não iluminar os ambientes. Ele queria deixá-los o mais escuro possível para tornar a atmosfera de suspense ainda mais tenebrosa, além das pupilas de seus atores dilatadas.

O orçamento pequeno não foi um fator limitante para Fede Alvarez, que está acostumado a lidar com a escassez de investimentos em cinema no seu país. Infelizmente, na América Latina os orçamentos são significativamente menores que os estratosféricos dígitos norte-americanos. Seu curta-metragem, “Ataque de Pânico”, custou apenas 300 dólares. Então, ele é alguém que sabe aproveitar cada pequena oportunidade de ser criativo.

Fede contou, em entrevista à Forbes, que ao invés de sua equipe investir milhares de dólares em CGIs ou algum equipamento sofisticado, eles apenas usaram sua imaginação para criar efeitos bonitos e realistas de cinema. Por exemplo, em determinada cena, eles tiveram de construir uma cama bem alta e posicionar um carrinho embaixo dela para criar o efeito do personagem se esconder sob ela. Segundo ele, uma lição aprendida por meio do trabalho dos irmãos Ethan e Joel Coen é que orçamentos limitados dão mais controle ao realizador. Quanto mais investimentos, mais interferências na autenticidade do produto que está sendo construído.

E o orgulho de Fede ao lançar seu filme foi, sem dúvidas, recompensado. Além de um sucesso de bilheterias mundial, “O Homem nas Sombras” conquistou em cheio a crítica.

Filme: O Homem nas Sombras

Direção: Fede Alvarez

Ano: 2016

Gênero: Terror/Suspense/Policial

Nota: 9/10