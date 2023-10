O filme que revolucionou a comédia está na Netflix

Seth Rogen e Evan Goldberg tem uma longa e prolífica parceria que envolve roteiros de “É o Fim”, “A Entrevista” e “Sexo, Drogas e Jingle Bells”. Amigos de infância, suas carreiras permanecem interligadas e já trouxeram algumas das mais engraçadas comédias do cinema, como “Superbad: É Hoje”. Dirigido por Greg Mottola, outro especialista em comédias, com “Férias Frustradas de Verão” e “Um Dia em Nova York” no currículo, o enredo de “Superbad” começou a ser escrito por Rogen e Goldberg quando eles tinham apenas 13 anos de idade. Foi o primeiro roteiro que eles escreveram na vida. E, embora não tenha sido as estreias de Michael Cera e Jonah Hill no cinema, definitivamente foi o filme que alavancou suas carreiras.

Christopher Mintz-Plasse e Emma Stone, por sua vez, eram completos desconhecidos e nunca tinham atuado em um longa-metragem antes. Eles foram escalados após encontrar anúncios em painéis de seus colégios. Emma já havia tentado várias vezes alguns papeis, mas sua timidez. Até então, era um empecilho para que vissem seu talento.

Com vários diálogos improvisados e algumas centenas de palavrões proferidos, várias situações do enredo foram baseadas em experiências reais vividas por Rogen e Goldberg na adolescência. Não é à toa que seus dois protagonistas se chamam Evan (Michael Cera) e Seth (Jonah Hill). Se a cena da menina que menstrua na calça de Seth enquanto dança parece meio absurda, acredite: ela aconteceu. Também o fato de terem enchido garrafas de sabão com cerveja e outras dezenas de cenas que são malucas demais para serem verdade. Muita coisa foi inspirada em sua vivência juntos.

Já se passaram 16 anos desde o lançamento de “Superbad” e o filme é, até hoje, um fenômeno. Filme favorito de Eminem, várias gerações se identificam com os rapazes que querem transformar o ensino médio em algo minimamente emocionante e sexualmente didático. Quando Seth Rogen e Evan Goldberg escreveram seu roteiro, eles só pensavam em como não se conectavam em nada com as comédias adolescentes de sua época. Eles só queriam encontrar formas de comprar bebidas e fazer sexo com as garotas mais gatas de sua escola. Essa visão atrevida e um tanto travessa da adolescência parecia mais sincera que as comédias românticas colegiais que emplacavam as bilheterias.

Em entrevista à Variety, Seth Rogen lembra que antes de “Superbad”, “American Pie” foi a comédia com adolescentes que tinha restrição de idade para o público, coisa que não era tão comum. Mesmo assim, ele ainda achava que ela não representava a adolescência, pois incutia uma espécie de culpa ou desconforto em relação ao sexo que adolescentes não têm. O fato de Rogen e Goldberg terem escrito o enredo durante essa fase de sua vida era exatamente uma resposta aos padrões e suposições hollywoodianos de como seria a mentalidade de garotos desta idade.

“Superbad” passou muitos anos na geladeira até encontrar algum estúdio com dinheiro e interesse para produzí-lo. O projeto só engatou depois de Judd Apatow fez “O Virgem de 40 Anos” e finalmente decolou em sua carreira, podendo ajudar Seth Rogen e Evan Goldberg a encontrar financiamento.

Filme: Superbad: É Hoje

Direção: Greg Mottola

Ano: 2007

Gênero: Comédia

Nota: 9/10