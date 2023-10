Comédia com Joseph Gordon-Levitt e Seth Rogen na Netflix é o passaporte para o final de semana perfeito

O cineasta Jonathan Levine se reúne novamente, depois de “50%”, com seus amigos Seth Rogen e Joseph Gordon-Levitt para entregar uma comédia especial. Os filmes de Natal nunca foram tão engraçados até você acompanhar essa trama amalucada em “Sexo, Drogas e Jingle Bells” que narra a história do trio formado por Ethan (Gordon-Levitt), Isaac (Rogen) e Chris (Anthony Mackie). Amigos de infância, depois que os pais de Ethan morrem em uma tragédia, as celebrações natalinas perdem completamente o sentido, já que se trata de reunir a família em torno da árvore. Isaac e Chris decidem, então, levá-lo para uma noite de farra e loucuras às vésperas do Natal. A partir deste ano, se torna uma tradição o trio comemorar da forma mais travessa e aventuresca possível o feriado. Até que um dia, em um bar, eles conhecem uma moça que lhes conta sobre uma festa secreta e badalada, chamada “Baile do Quebra-Nozes”, que ocorre todos os anos naquela data. O evento se torna uma espécie de Santo Graal, que os amigos passam a perseguir anualmente. No entanto, eles não conseguem nenhuma informação sobre esse evento misterioso.

Até que no Natal atual, a esposa de Isaac, Betsy (Jillian Bell), está grávida. Chris está finalmente ascendendo profissionalmente no baseball e conseguindo algum destaque em seu clube. Eles decidem que é hora de dar um fim à tradição e comunicam o amigo, que aceita tristemente. Aos 33 anos, Ethan não conquistou muitas coisas em sua vida. Trabalhando como garçom freelancer e solteiro depois de se negar a conhecer os pais da ex-namorada, Diana (Lizzy Caplan), ele está determinado a transformar a última noite da tradição com os amigos na melhor de sua vida. É quando ele encontra no bolso de um cliente três ingressos para a festa secreta que eles tanto perseguiram ao longo dos anos e os rouba.

Antes do grupo sair para dar seu adeus à vida de drogas, sexo e selvageria, Betsy entrega uma caixinha recheada de drogas para Isaac. O trio, então, parte rumo a uma longa noite de maluquices, que vai envolver um karaokê hilário onde Ethan irá reencontrar a ex, Diana; Chris irá conhecer Rebecca Grinch (Ilana Glazer), uma inimiga do Natal com quem ele faz sexo no banheiro, mas que rouba seus baseados, fazendo com que ele a persiga durante várias horas; Isaac troca acidentalmente de celular com a colega de trabalho Sarah (Mindy Kaling), e passa a receber nudes de um cara com quem ela está saindo; além de uma porção de outras situações loucas e imprevisíveis.

Com diversas referências cinematográficas, o longa-metragem reencena trechos de “Duro de Matar”, “Esqueceram de Mim”, “Quero Ser Grande”, “De Olhos Bem Fechados”, dentre outros. Mas, primordialmente, o filme é inspirado no Conto de Natal de Charles Dickens. Aqui, Michael Shannon, que vive o traficante senhor Green, é também o fantasma do futuro, presente e passado.

Além disso, várias partes do enredo, especialmente diálogos, foram completamente improvisados. Rogen chega a chamar o personagem Ethan de Joseph em uma cena que não foi retirada. O nome do ator que interpreta Ethan é Joseph. De acordo com Levine, diretor e idealizador do filme, é difícil que as coisas não tomem um rumo de total espontaneidade quando os atores são tão engraçados que a equipe técnica se torna parte da audiência.

E não poderia haver cenário mais perfeito para tantas loucuras como Nova York, uma cidade onde tudo é possível, onde a iluminação fica incrível no final do ano e onde festas como o “Baile do Quebra-Nozes” é provavelmente uma coisa que acontece.

Filme: Sexo, Drogas e Jingle Bells

Direção: Jonathan Levine

Ano: 2015

Gênero: Comédia

Nota: 8/10