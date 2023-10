Na Netflix, filme misterioso e sedutor vai grudar seus olhos na TV por 100 minutos

“Onda de Calor” é uma produção canadense com roteiro de Chris Silvertson (o mesmo de “Eu Sei Quem me Matou”, de 2007) e dirigido por Ernie Barbarash, produtor de nada menos que o clássico “Psicopata Americano”. O thriller policial de 2022 é estrelado por Kat Graham, uma executiva ambiciosa chamada Claire, que se envolve com a esposa de seu chefe e acaba presa em uma teia de mentiras, transações perigosas e corrupção.

Claire tem um passado problemático. Ela perdeu sua família inteira em um incêndio aos 15 anos. Algum tempo depois, a casa do proprietário do edifício de classe baixa em que sua família morava, também foi incendiada. Claire foi acusada pelo crime, mas ainda era menor de idade e não chegou a ir para a cadeia. Ao invés disso, ela usou sua história incomum e traumática como inspiração para escalar socialmente e parar na empresa de um magnata do ramo imobiliário.

Scott Crane (Sebastian Roché), patrão de Claire, é uma inspiração para ela. Ele a vê como sua pupila e almeja subí-la de posição dentro da empresa. Mas a vida ilegal de Claire não está tão no passado assim. Ela, às vezes, gosta de entrar em um condomínio de super-ricos, onde uma amiga é concierge, para nadar na piscina do terraço. Até que um dia ela conhece Eve (Merritt Patterson), uma moradora bela, enigmática e sensual que, aparentemente tendo esquecido seu maiô em casa, decide entrar nua na piscina onde Claire dá seus mergulhos.

As duas se conhecem, trocam flertes e acabam vivendo uma noite romântica e sexy. Depois elas voltam a se encontrar como amantes, mas seu relacionamento não fica muito bem definido. Até que um dia, Claire sai para almoçar com seu chefe, que lhe conta sobre o casamento conturbado e a morte de sua ex-esposa. Ele também desabafa sobre jamais ser capaz de divorciar de sua mulher, pois perderia parte de suas propriedades. Para a surpresa de Claire, Eve é a atual esposa seu chefe. Impactada, ela até tenta dar um fim ao romance, mas Eve é bastante insistente e continua aparecendo em sua vida. As coisas ficam um pouco tensas, quando Claire parece estar sendo stalkeada pela amante.

Mas as coisas tomam rumos ainda mais sinistros quando seu chefe desaparece e manchas de sangue são encontradas em seu apartamento. Ainda não se sabe o que houve com ele, mas os investigadores parecem convencidos de que Claire tem algo a ver com o ocorrido. Os detetives são Arlo (Cardi Wong), com quem a protagonista já havia se encontrado por meio de um aplicativo de relacionamentos, e Parker (Roger Cross), um veterano que perdeu sua esposa há pouco tempo para um câncer violento.

Agora como principal suspeita do desaparecimento e suposto assassinato de Scott, Claire precisa encontrar o verdadeiro responsável pelo crime para provar sua inocência. Mas a situação se mostra um verdadeiro balaio de conspirações, que envolve pessoas que ela jamais imaginaria.

“Onda de Calor” é um filme de baixo orçamento e com uma trama que se assemelha com a de uma telenovela, com algumas atuações exageradas e diálogos muito enfáticos, além de muitas reviravoltas, segredos revelados e cenas com alto teor de dramaticidade. Não tem um suspense muito requintado e a iluminação dá ainda mais destaque para a teatralidade da coisa toda.

Filme: Onda de Calor

Direção: Ernie Barbarash

Ano: 2022

Gênero: Suspense/Policial

Nota: 7/10