Baseado em clássico da literatura, drama europeu na Netflix é o filme mais bonito do momento

Em 2023, serão cerca de 15 produções originais Netflix realizadas na Polônia. Enquanto vemos o serviço de streaming investir pesado no cinema do país europeu, podemos desfrutar de algumas belas obras polonesas, como o recém-chegado “Amor Esquecido”, uma refilmagem dos clássicos de 1937, do refinado aprendiz de FW Murnau, Michal Waszynski, e da ainda mais aclamada versão de 1982, do cineasta Jerzy Hoffman, conhecido por seu primoroso talento com obras épicas e historicamente detalhadas.

Mas antes de tudo, “Amor Esquecido” é uma adaptação cinematográfica do romance homônimo de Tadeusz Dolega Mostowicz, publicado em 1937. Inspirado em histórias que ouviu de populares durante uma visita a Radotki, Dołęga-Mostowicz soube que eles preferiam ser tratados por charlatões que por médicos profissionais, pois estes eram caros e ineficazes. À época, um médico chamado Ferdynand Dolani teria sido preso ao se passar por um mero curandeiro em outra aldeia próxima, porque ninguém queria ser atendido por um profissional de verdade.

Diante destes relatos, Dolega Mostowicz escreveu “Amor Esquecido”, que gira em torno de um renomado médico-cirurgião chamado Rafał Wilczur (Leszek Lichota), que passa a perambular como um andarilho sem identidade, após ser agredido por bandidos e perder a memória. Antes disso, sua esposa havia fugido com um amante, deixando-o anos sem ver a filha, Marysia. Decente e generoso, ele abriu uma ala especializada em atendimento às crianças carentes, cujas famílias não tinham condições de arcar com despesas médicas, depois de salvar a vida de um menino pobre acidentado.

Agora, sem ter para onde ir e sem se lembrar de seu próprio nome, ele assume uma nova identidade. Chamado de Antoni Kosiba, Wilczur é acolhido por um fazendeiro e passa a realizar procedimentos médicos como um charlatão. Entre suas proezas, ele ajuda um homem que acreditava estar permanentemente impossibilitado de andar a caminhar novamente, e salva a vida de Maria (Maria Kowalska), após ela sofrer um grave acidente com o namorado, o conde Czyński (Ignacy Liss). Mas suas atividades ilegítimas acabam o colocando na cadeira de réu, onde ele terá de responder pelo exercício ilegal da profissão.

Considerado uma versão hollywoodiana do clássico europeu, não há como traçar comparações com seus pregressos, porque as propostas são bastante distintas. “Amor Esquecido” de 2023 foi feito para ser um hit internacional, não um cult épico. Mesmo assim, o longa-metragem de Gazda não representa uma queda na qualidade da história e mantém boa receptividade entre os críticos. Tampouco significa que ele é um filme fácil de assistir. A produção tem duas horas e meia de duração, uma atmosfera clássica, cores frias e saturadas, atuações sólidas e uma trilha sonora de tirar o fôlego. Se por um lado, agrada quem busca obras com mais substância, pode ser menos atrativo para quem procura por entretenimento.

É um melodrama com algumas cenas apelativas, que testam a emoção do espectador e isso nem sempre é agradável, mas Gazda consegue equilibrar com seus pontos positivos e provar suas qualidades como um dos nomes mais proeminentes do cinema polonês.

Filme: Amor Esquedido

Direção: Michael Gazda

Ano: 2023

Gênero: Drama/Romance

Nota: 9/10