Vencedor de seis Oscars e queridinho da crítica, filme com Ryan Gosling e Emma Stone está no Prime Video

Damien Chazelle é, verdadeiramente, um amante da música e dos musicais, refletindo frequentemente essas temáticas em seus filmes. Em “La La Land”, Chazelle une seu amor pelo cinema e pela música, resultando em uma das obras mais belas do cinema contemporâneo.

A trama relata a história de Mia (Emma Stone), uma jovem atriz com o sonho de impulsionar sua carreira e tornar-se uma grande estrela de Hollywood. Mia está sempre à procura de audições, onde pode demonstrar seu talento e, quem sabe, ser escolhida para atuar em filmes.

Um dia, Mia cruza com o pianista Sebastian (Ryan Gosling) no meio do trânsito numa avenida congestionada. Algum tempo depois, eles se reencontram quando Mia decide entrar em um restaurante onde Sebastian está tocando, ficando encantada com sua musicalidade.

Após dois encontros fortuitos e infrutíferos, eles finalmente têm a chance de se conhecer melhor. Com o tempo, começam a se encontrar mais frequentemente e se apaixonam profundamente, tentando conciliar o relacionamento com suas ambições profissionais.

À medida que o filme se desenrola, percebe-se a construção de várias metáforas e referências aos musicais clássicos. Chazelle cria uma dualidade intrigante; enquanto a trama é dramaticamente densa, retratando as trajetórias individuais de cada personagem, também oferece uma narrativa leve, colorida, musical, típica dos filmes do gênero musical.

Chazelle realça sua paixão profunda pela arte por meio de seus personagens. Sebastian expressa-se através do piano e tem uma paixão ardente pelo Jazz, enquanto Mia, apaixonada pelo universo cinematográfico, verta suas emoções através de intensos monólogos e interpretações.

A partir do segundo ato, a música torna-se diegética, integrando-se à narrativa dos personagens. É impactante e deslumbrante nos momentos de paixão e alegria, mas também delicada e melancólica nos momentos de tristeza e angústia.

O cinema também é personificado, tornando-se crucial para a conexão entre os protagonistas. Contrariando a fantasia habitual dos musicais, “La La Land” se apresenta como um melodrama, subvertendo a ideia do “felizes para sempre”.

O relacionamento enfrenta dificuldades quando as carreiras de ambos começam a interferir, levando a distâncias e desencontros. A separação culmina quando Sebastian falta à estreia da peça de Mia, que, sentindo-se desmoronar sem seu maior incentivador, decide retornar à sua cidade natal.

Quando uma diretora de elenco convida Mia para um call-back, Sebastian vai até sua cidade para informá-la. Este momento culmina em uma das interpretações mais belas do cinema, rendendo a Emma Stone o Oscar de melhor atriz.

“La La Land” é uma obra sobre sonhos e realidades, conquistas e decepções. Exacerba emoções e, apesar da luta e esperança depositada pelo público no casal, nos força a enfrentar a realidade da separação.

Cinco anos depois, Mia, agora casada e com uma família, encontra-se com Sebastian, reacendendo antigas memórias e questionamentos. No fim, o público testemunha o que poderia ter sido uma vida feliz e apaixonada, mas precisa aceitar o desfecho real. “La La Land” é, sem dúvida, uma das histórias de amor mais belas já retratadas no cinema e merece aplausos.

Filme: La La Land: Cantando Estações

Direção: Damien Chazelle

Ano: 2017

Gêneros: Musical/Romance

Nota: 10