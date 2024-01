Filme da primeira mulher ganhadora do Oscar de melhor direção, Kathryn Bigelow, está no Prime Video

“Detroit em Rebelião” é um filme de 2017, dirigido por Kathryn Bigelow. A cineasta é uma expoente do cinema contemporâneo, sendo a primeira mulher a ganhar a estatueta do Oscar de melhor direção pelo filme “Guerra ao Terror”, em 2010. O ex-marido de Bigelow, James Cameron, também concorreu naquele mesmo ano, na categoria de direção, por “Avatar”. Três anos mais tarde, ela foi novamente indicada por “Hora Mais Escura”

Kathryn ela tem gosto por filmes de guerra. Uma de suas assinaturas é a pegada documental ao retratar guerras e conflitos e situações históricas. Em Detroit em Rebelião, ela relembra uma tragédia real, ocorrida em 1967, em Detroit. No enredo, um grupo de policiais realiza uma batida no Algiers Motel. Naquela época, a cidade já vivia um ambiente de tensão. O momento era conflituoso entre a polícia e a comunidade negra, que se rebelou depois diversos casos de brutalidade policial, racismo, violência. Com a cidade em polvorosa, as ruas se transformam em zona de guerra e um local completamente inseguro para pessoas negras.

“Detroit em Rebelião” é um filme cru, real, revoltante e sufocante. Kathryn Bigelow nos faz atravessar um verdadeiro calvário. É uma angústia de duas horas e meia. A cineasta nos coloca bem próximos da realidade vivida naquela noite de massacre, de violência e de terror. A história começa com uma batida policial que ocorre depois de um jovem negro brincar com uma arma de brinquedo na janela. Ele simulou disparar tiros com a arma fictícia. No hotel, o grupo era formado por jovens negros e duas meninas brancas, que faziam uma pequena festa particular.

Quando a polícia (predominantemente branca) invade o local, os tiras entram com truculência, disparando tiros, assassinando um dos jovens, ameaçando todo mundo e presumindo que eles são culpados, tratando os rapazes como marginais. Esse tipo de ação policial não é incomum. Especialmente com negros. A partir do momento em que os policiais entram no apartamento, a gente se coloca no lugar daqueles jovens, nos perguntando o que fazer diante de uma situação como essa. De um momento de diversão, a noite se transforma em um cenário perigoso, ameaçador e assustador. São horas de ameaças, brutalidade e humilhações. Na vida real, o caso foi investigado, foi à julgamento na Justiça americana, e Bigelow nos apresenta o desfecho, o que houve a partir das investigações sobre aquela noite.

“Detroit em Rebelião” é um filme maravilhoso, mas revoltante. Com um elenco extremamente jovem e talentoso, o filme conta com John Boyega, John Krasinski, Kaitlyn Dever, dentre outros. Com um tema voltado à truculência policial e racismo estrutural e institucional, o filme é uma das histórias mais extraordinárias e bem executadas nos últimos anos em Hollywood.

Filme: Detroit em Rebelião

Direção: Kathryn Bigelow

Ano: 2017

Gênero: Drama/Policial/História

Nota: 10