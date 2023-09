O adorável romance da Netflix que vai acalmar seu espírito e fazer sua alma flutuar

Nestes tempos em que a busca por significado e propósito tornou-se uma constante em nossa sociedade, Vanessa Jopp nos presenteia com uma obra que ilustra a eterna procura pelo contentamento. O clichê da busca pela felicidade em paisagens deslumbrantes, em teoria, poderia parecer repetitivo. No entanto, Jopp nos mostra que ainda há muito a ser explorado. Esse é o mote do filme, que nos convida à reflexão sobre as intricadas nuances da vida moderna e os refúgios que escolhemos para nos libertar delas.

“Em Uma Ilha Bem Distante” não é apenas uma história sobre uma mulher e sua jornada de autodescobrimento, mas um microcosmo das complexidades humanas. Ao escolher a natureza como pano de fundo, Jopp sugere que, no coração de nossas agitadas vidas urbanas, ainda ansiamos por uma conexão mais profunda com o mundo natural.

Zeynep, interpretada com sutileza por Naomi Krauss, nos guia através das emoções universais de perda, desilusão e o desejo de recomeçar. Em uma trama rica, somos levados pelas ruas estreitas de sua vida tumultuada até os vastos horizontes da estonteante Croácia. Cada cena, meticulosamente enquadrada, é um convite à introspecção.

Este drama, pontuado por momentos reflexivos e cenas na impressionante Croácia, é mais do que um mero passeio visual. Ele nos leva pelas reviravoltas de Zeynep, desde o luto pela perda da mãe, a crescente estranheza com o marido, interpretado com uma profundidade palpável por Adnan Maral, até os desafios apresentados pela herança inesperada. E, justamente quando pensamos entender a direção da narrativa, o enredo ganha profundidade com a introdução de Josip Cega, brilhantemente interpretado por Goran Bogdan, que adiciona camadas de humor, conflito e humanidade à trama.

Subtramas, incluindo a delicada dinâmica entre Zeynep e sua filha, e um intrigante flerte com um jovem corretor imobiliário, enriquecem ainda mais a história. As interações são desenhadas com autenticidade que ressoa em verdade, tornando os personagens e suas respectivas jornadas inesquecíveis.

Desde o início, somos convidados a mergulhar nos dilemas de Zeynep. Krauss e Bogdan oferecem atuações que capturam a atenção, transportando-nos para um mundo em que os dramas pessoais são tão expansivos quanto o horizonte marítimo da Croácia. Através de “Em Uma Ilha Bem Distante”, somos lembrados das surpresas, desafios e belezas inesperadas que a vida oferece.

Filme: Em Uma Ilha Bem Distante

Direção: Vanessa Jopp

Ano: 2023

Gêneros: Comédia/Drama/Romance

Nota: 9/10