O filme mais visto do momento na Netflix em todo o mundo espera por você

Estrela do cinema bollywoodiano, Alia Bhatt já despontou em filmes como “Querida Vida”, “Darlings” e o ganhador do Oscar “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”. Em 2023 ela teve oportunidade de fazer seu primeiro papel em Hollywood, no longa-metragem de ação aguardadíssimo “Agente Stone”. Alia Bhatt contracena com ninguém menos que Gal Gadot e Jamie Dornan. E não é nenhum papel secundário. A indiana é simplesmente uma das personagens principais da trama explosiva e cheia de reviravoltas.

Com um orçamento estimado em 70 milhões de dólares, dos quais 20 deles foram destinados exclusivamente à contratação do elenco, o blockbuster foi desenvolvido pela Skydance Media, sob direção de Tom Harper. Perfeito para quem adora coreografias de lutas bem-elaboradas, efeitos especiais extravagantes, carros em alta velocidade e tensão do início ao fim, “Agente Stone” já aterrissa como sucesso de audiência no streaming.

Gadot é Rachel Stone, uma agente que faz parte de um grupo secreto chamado A Carta. A agência de operações de inteligência altamente confidencial e poderosa detém O Coração. No cinema, esse tipo de dispositivo recebe o título de MacGuffin e é algum objeto supostamente importante, no qual toda a trama gira em torno, mas ninguém sabe exatamente o que é. Aqui, ele é uma espécie de inteligência artificial capaz de controlar armas nucleares, prever ataques terroristas e até arquitetar soluções para os mais diversos problemas do mundo. Apesar de toda essa capacidade, A Carta o utiliza apenas para evitar que algumas tragédias aconteçam.

Quando uma ciberterrorista chamada Keya (Bhatt) ameaça a segurança global e pretende roubar O Coração por motivações pessoais, o MI6, agência britânica de inteligência, passa a rastreá-la. Então, Stone se infiltra entre os espiões britânicos para também entender os passos de Keya e capturá-la. Seus colegas de MI6, Yang (Jing Lusi), Parker (Dornan) e Bailey (Paul Ready) não fazem ideia de que Stone é muito mais especializada que eles e pertence à A Carta. Quando vilões atacam o grupo em um esconderijo em Lisboa, Stone aceita o risco de expor sua identidade secreta para salvar seus novos amigos, mas as consequências são muito maiores do que ela previa. Sua decisão acaba vulnerabilizando O Coração, que é roubado por Keya e um misterioso comparsa. Os dois usam o dispositivo para trancar as portas do bunker da A Carta e cortar o oxigênio do lugar, dando para Stone um prazo de uma hora para recuperar o MacGuffin e salvar não apenas seus colegas de espionagem, mas todo o planeta.

“Agente Stone” é um filme de duas horas de duração, das quais vinte minutos são dedicados apenas à introdução e outros dez à sequência de ação em Lisboa. Embora tenha orçamento bem menor que outros sucessos de ação que estão brigando pela atenção do público no momento, como “Missão Impossível – Acerto de Contas Parte 1”, que custou mais de 300 milhões de dólares, o filme de Harper não fica nada para trás, proporcionando paraquedismo nos Alpes, Gal Gadot se pendurando na parte externa de uma aeronave nas alturas, acrobacias de alta performance e muita velocidade sobre motocicletas e dentro de carros. Sem falar na explosão monumental de um prédio de vidros, altamente convincente.

O filme de Harper é um prato cheio de adrenalina e diversão para quem prefere curtir cinema em casa.

Filme: Agente Stone

Direção: Tom Harper

Ano: 2023

Gênero: Ação / Policial

Nota: 7/10