Filme de ação eletrizante e violento, na Netflix, vai deixar seus olhos pegando fogo

O que “Instinto Assassino”, filme de 2021, dirigido por David Hackl e protagonizado por Scott Eastwood basicamente quer dizer é que ter sangue frio às vezes pode não ser tão ruim. Algumas situações, mais precisamente as de risco, exigem frieza para serem superadas.

No enredo, Eastwood interpreta Dylan “D” Forrester, um sociopata em liberdade condicional que está se ressocializando com ajuda do excêntrico psiquiatra doutor Alderwood (Mel Gibson). O projeto para se tornar uma pessoa melhor vai bem até que algo inesperado acontece e D precisa usar suas habilidades, ou melhor, sua falta de habilidade social para salvar a si próprio e sua família.

D é uma espécie de ovelha negra da família. Tratado como persona non-grata no funeral do próprio irmão, ele tenta se comportar da maneira mais convencional possível perto das pessoas, mas simplesmente abraçar ou pedir desculpas é uma atividade pouco natural para ele, já que D não sente empatia, culpa, luto ou qualquer emoção. Então, ele precisa treinar suas palavras e expressões na frente do espelho para conseguir reproduzir na frente dos outros.

Constantemente pedindo conselhos sobre como agir por ligações com o doutor Alderwood, D é como um ex-dependente químico, sempre à margem de um deslize. Só que para ele, é preciso ser vigilante para não cometer um crime, como matar uma pessoa. Ele se esforça para se comportar bem, mas o destino quer testar seus limites.

Longe do perímetro que ele pode frequentar por conta da condicional, D é perseguido por uma agente do FBI que não acredita em sua recuperação. No funeral do irmão, sua família começa a ser perseguida por um grupo de criminosos. À princípio, as pessoas acreditam que os bandidos estão atrás de D por algo que ele fez, já que seu irmão era um filho e marido exemplar. No entanto, os malfeitores estão atrás de um tesouro Yamashita escondido pelo falecido.

O ouro existe na vida real e foi roubado por forças imperiais japonesas no Sudeste Asiático durante a Segunda Guerra Mundial. Não se sabe exatamente onde eles estão hoje. No filme, os vilões estão em busca dos itens preciosos que teriam sido escondidos pelo irmão do protagonista. Diante da perseguição sofrida pela família, D decide usar seu talento em machucar pessoas para proteger exatamente os entes que o baniram, traçando seu caminho para a redenção.

O roteiro usa a falta de emoção do personagem para trazer pequenos momentos de alívio cômico, enquanto os espectadores mergulham em cenas de tensão, perseguição, torturas e mortes. Por incrível que pareça, D é o que menos mata no filme, porque tem compromisso com sua abstinência de homicídios. Apenas quando seu terapeuta o autoriza a se defender a qualquer custo, por telefone, D usa a solução mais extrema.

No estilo arrasa quarteirões, o filme se preocupa bastante em entregar uma produção que divirta os espectadores, oferecendo momentos de comédia, ação, suspense e pequenas doses de drama familiar. Um bom entretenimento, exceto para crianças, porque tem muitas cenas de violência explícita, o filme entrega uma história fácil de digerir e que vai te manter ligado por duas horas de duração.

Filme: Instinto Assassino

Direção: David Hackl

Ano: 2021

Gênero: Ação/Suspense

Nota: 6/10