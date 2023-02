6 filmes perfeitos na Netflix para casais que não concordam sobre o que assistir

Emma (2020), Autumn de Wilde

Divulgação / Focus Features

Bonita, inteligente e rica, Emma Woodhouse é uma jovem inquieta e sem rivais em sua pacata cidadezinha, que não consegue parar de se intrometer na vida amorosa de seus amigos. Aos 21 anos, ela está entediada após o casamento de sua governanta com um viúvo. Procurando um projeto de casamento, Emma, que mora com seu pai ansioso, faz amizade Harriet Smith, uma jovem de origem desconhecida, que frequenta o internato da vila para meninas carentes. Ela está determinada a unir Harriet com o vigário, o senhor Elton. Então ela convence Harriet a não aceitar a proposta do belo arrendatário Robert Martin. Em meio a triângulos amorosos e gafes em eventos sociais, Emma procura o amor até descobrir que ele já estava lá.