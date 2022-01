7 filmes novos que estreiam na Netflix esta semana e deixarão o mês de janeiro com cara de férias, cinema e pipoca

As Fotos Vazadas (2021), Wregas Bhanuteja

Sur é uma estudante de computação do primeiro ano. Ela faz amizade com membros da companhia de teatro do campus, a quem acredita que pode confiar. Até que um dia, após uma festa, Sur acorda com a sensação de que foi dopada e sem lembranças do que ocorreu na noite anterior. As suspeitas são de que um de seus amigos tenha se aproveitado de sua confiança. Usando suas habilidades com computadores, Sur decide buscar a verdade sobre o que realmente ocorreu.