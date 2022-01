10 filmes tristes na Netflix para acalmar a sua alma com um choro catártico

Já diziam os Titãs, “cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração”. Quem vê rostinhos desconhecidos vagando pelas ruas, não imagina a experiência de vida que cada pessoa carrega, os problemas, as agruras e, também, as glórias de ser quem se é. Todo mundo sabe que a vida não é sempre um mar de rosas. E, algumas semanas, as coisas parecem muito mais pesadas que outras. O coração pode encher de tristeza, a alma ficar cansada e a cabeça parecer não ter mais espaço para pensamentos. É momento o de parar e descarregar. Nem sempre é possível fazer isso sozinho. Mas se você precisa de um gatilho para liberar essa tempestade que está guardando no peito, a Revista Bula traz uma lista de filmes que poderão promover algum alívio para sua alma. Entre eles, “18 Presentes”, de 2020, de Francesco Amato; “O Caderno de Tomy”, de 2020, de Carlos Sorin; e “Por Lugares Incríveis”, de 2020, de Brett Haley. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

18 Presentes (2020), Francesco Amato Aos 40 anos e já no fim de uma gestação, Elisa descobre que tem um câncer de mama inoperável e não poderá ver sua filha crescer. Para se fazer presente na vida de Anna, Elisa deixa 18 presentes com diferentes significados para cada aniversário, que deverão guiar a filha até a idade adulta.

O Caderno de Tomy (2020), Carlos Sorin María tem câncer nos ovários já em estágio terminal. Sem alternativas médicas, ela aguarda o momento da morte. Enquanto isso, decide fazer reflexões sobre a vida e relembra os momentos em família em um caderno de anotações que pretende deixar para o filho. Sua esperança é que seu legado, por meio das palavras, acompanhe o menino durante sua vida.

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Traumatizada pela morte da irmã em um acidente de carro, Violet se fecha para o mundo. Diante de uma depressão, a adolescente sobe no parapeito de uma ponte e considera pular. Então surge Theodore Finch, um garoto rebelde e agressivo, que a convence de não tirar a própria vida. Apesar de também guardar seus próprios traumas, ele é quem reconecta Violet com o mundo. Juntos, o casal parte em uma jornada em belas paisagens de Indiana, regada a trechos fúnebres e melancólicos de Virgínia Woolf.

Rosa e Momo (2020), Edoardo Ponti Madame Rosa é uma sobrevivente do Holocausto, que tem objetos de sua casa roubados por Momo, um menino senegalês de 12 anos, que apesar de bem amparado pelo dr. Coen, não consegue deixar de praticar pequenos delitos. A rebeldia do garoto tem conexão com um passado traumático. Convencida a tomar conta do garoto, Rosa e Momo desenvolvem uma amizade nutrida por compartilharem feridas profundas.

Se Algo Acontecer… Te Amo (2020), Michael Govier e Will McCormack Curta-metragem de 13 minutos, que narra o drama de um casal após a perda de um filho. Um mergulho em um abismo de emoções, que traz à tona lembranças alegres e, ao mesmo tempo, dolorosas demais para serem encaradas. Como superar uma tragédia tão grande? Como reconstruir as pontes que se desfizeram? Como colar os cacos de um relacionamento quebrado pela partida de um filho?

Milagre na Cela 7 (2019), Mehmet Ada Öztekin Remake do filme coreano de 2013, “Milagre na Cela 7” conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual que possui uma filha de 6 anos, Ova. As vidas de ambos são destroçadas quando ele é acusado injustamente pela morte de outra menina, filha de um oficial de alto escalão. Memo é sentenciado à morte, mas antes é enviado para a prisão. Ova passa a ser criada pela avó, mas deseja desesperadamente conviver novamente com o pai.

Perfeita Pra Você (2018), Stephanie Laing Abby e Sam se conhecem desde crianças e estão juntos há muitos anos. Após ser diagnosticada com um câncer terminal, Abby inicia a missão de encontrar uma companheira para substituí-la à altura. Com ajuda de seus amigos do grupo de apoio aos pacientes com câncer, Abby ainda irá traçar o caminho de aceitação para o que o destino lhe reserva.

O Mínimo para Viver (2017), Marti Noxon Ellen é uma artista de 20 anos que já passou por diversas instituições para tentar tratar sua anorexia nervosa. Apesar de problemática e disfuncional, a família luta para tentar impedir que a garota, que virou pele e ossos, desista de si mesma. Ellen é aceita em uma casa para jovens administrada por um médico peculiar, onde vivencia uma jornada incrível de autodescoberta junto a um grupo de jovens tão perdidos quanto ela.

Marley & Eu (2008), David Frankel John e Jenny se casaram recentemente e decidiram se mudar para a Flórida, onde o clima é mais ensolarado. Quando Jenny demonstra desejo de ampliar a família, John pede a um amigo conselhos sobre como distraí-la. A sugestão do colega é de que o casal adquira um cachorro. E é aí que entra Marley, um cão indisciplinado e travesso, que acaba se tornando o foco central de crônicas escritas por John no jornal em que trabalha. A coluna acaba se tornando um sucesso e tornando pública a história de amor da família por seu cão.