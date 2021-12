Bula da semana: Beatles, Batman, autoamigo secreto, fraude na educação americana

Autoamigo secreto da Dublinense

A editora Dublinense está executando uma das ações mais bacanas de fim de ano: o Autoamigo Secreto. O leitor interessado em se auto presentear, inicia uma conversa via diretc no perfil da Dublinense no Instagram: @dublinense. O livreiro da editora conduz o papo por meio de 7 questões que terão como resultado um código de barras. Pagando o código, o leitor recebe em sua casa um livro secreto escolhido com cuidado para ser o “esplendor do seu destino literário”. Além da experiência personalizada, a Dublinense também está oferecendo 25% de desconto nos livros secretamente indicados.