10 filmes na Netflix, com mulheres fodonas, que vão te fazer digitar elogios com os pés, porque as mãos estarão ocupadas aplaudindo

Oferenda à Tempestade (2020), Fernando González Molina

Amaia tem um bebê de cinco meses que fica sob os cuidados do pai, enquanto ela investiga uma onda de mortes súbitas entre bebês na cidade de Pamplona. Aparentemente, as crianças foram usadas em sacrifícios para uma entidade que mata pessoas enquanto elas dormem. Durante as apurações, Amaia encontra similaridades entre as mortes e casos que ocorreram há anos no Vale do Batzán. Inclusive, ela se defronta com seu próprio passado, quando começa a suspeitar que sua irmã gêmea, morta quando ainda era bebê, também pode ter sido vítima do mesmo culto.