O melhor vinho brasileiro de 2025

O vinho Maria Maria Isabela Syrah 2023, produzido na Fazenda Capetinga, em Boa Esperança, sul de Minas Gerais, conquistou o mundo ao receber a medalha de ouro na prestigiada 22ª edição do Decanter World Wine Awards (DWWA). Com extraordinários 96 pontos, a maior pontuação já alcançada por um vinho brasileiro nessa competição, reconhecida pela sua extrema exigência e influência global, o Isabela Syrah representa um marco na história da vitivinicultura nacional.

Produzido com técnicas inovadoras, como a dupla poda (ciclo invertido), fermentação prolongada e cuidadoso amadurecimento em garrafa, o Maria Maria Isabela Syrah traduz a evolução e sofisticação do vinho brasileiro, fortalecendo a reputação de Minas Gerais como produtora de vinhos de excelência.

A tradicional Fazenda Capetinga, inicialmente voltada ao cultivo de café e hoje referência na produção vinícola, apresenta um terroir privilegiado, marcado pelo inverno seco e por elevada amplitude térmica. Essas condições, aliadas à técnica pioneira da dupla poda, desenvolvida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), permitiram que as uvas fossem colhidas manualmente no auge da maturação, em agosto de 2023. O resultado foi uma expressão aromática intensa e uma qualidade excepcional.

Após a colheita, as uvas passaram por criteriosa seleção manual e foram armazenadas em caixas perfuradas de 18 kg para garantir a integridade dos cachos. O processamento incluiu desengace, esmagamento cuidadoso e nova triagem em esteira seletora. O mosto passou então por uma fermentação lenta em tanques de inox, com 20 dias de maceração prolongada, seguida de fermentação malolática. Com teor alcoólico equilibrado de 14,6%, o vinho amadureceu em garrafa desde julho de 2024, culminando em um lote exclusivo e limitado de 45.000 garrafas.

No aspecto visual, o Maria Maria Isabela Syrah impressiona com sua cor vermelho rubi intensa, brilhante e límpida. Aromaticamente complexo, destaca-se por notas de frutas vermelhas e negras, especialmente jabuticaba, entrelaçadas com elegantes nuances de couro e especiarias como pimenta-do-reino, cravo e canela. Na boca, é sedoso, apresentando corpo marcante, taninos macios, acidez perfeitamente equilibrada e um retrogosto longo e refinado — características típicas dos grandes Syrah.

O reconhecimento internacional veio com o prêmio máximo na edição 2025 do Decanter World Wine Awards, realizado anualmente em Londres. O DWWA é reconhecido mundialmente pelo rigor e credibilidade de seus jurados, compostos por Masters of Wine e Master Sommeliers. Com 96 pontos, o Maria Maria Isabela Syrah não apenas garantiu a medalha de ouro como também estabeleceu um recorde histórico para o Brasil.

Em termos gastronômicos, o perfil sofisticado e versátil do Isabela Syrah harmoniza-se perfeitamente com carnes vermelhas grelhadas, cordeiro ao molho de vinho, pratos de caça, massas robustas como penne alla vodka e nhoque ao ragù, além de queijos maturados como parmesão e provolone. Sua estrutura equilibrada o torna ideal tanto para ocasiões especiais quanto para momentos informais, como churrascos e reuniões descontraídas.

Impulsionada pelo reconhecimento mundial, a vinícola projeta expandir suas vendas no mercado nacional e iniciar a conquista do mercado internacional. Atualmente, o vinho já é comercializado com sucesso em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O prêmio também impulsiona o turismo regional, destacando o potencial enoturístico do sul de Minas Gerais.

Assim, o Maria Maria Isabela Syrah 2023 consolida-se como símbolo histórico da vitivinicultura brasileira, destacando a capacidade do vinho nacional em competir com os melhores do mundo através de técnica, inovação e excelência.