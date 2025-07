5 livros brasileiros que deveriam ser leitura obrigatória

A Mulher que Escreveu a Bíblia (2000), Moacyr Scliar

Em um hospital psiquiátrico contemporâneo, uma mulher anônima rememora, sob hipnose, uma vida passada no século 10 antes de Cristo, quando teria sido uma das setecentas esposas do rei Salomão. Considerada a mais feia do harém, é também a única capaz de ler e escrever. Essa habilidade incomum a torna escriba real, encarregada de relatar a história da humanidade e do povo judeu, tarefa abandonada por uma junta masculina de sábios. O romance alterna registros de linguagem que oscilam entre a solenidade das Escrituras e o calão mais direto, criando um efeito cômico e provocativo. A protagonista narra sua trajetória com ironia, sátira e irreverência, cruzando episódios bíblicos conhecidos com novas versões filtradas por sua sensibilidade feminina e marginalizada. A corte de Salomão surge não como espaço sagrado, mas como palco político e afetivo, onde o poder se revela ridículo e humano. Scliar entrelaça crítica social e fabulação com notável fluência, oferecendo uma história que, embora ambientada em tempos remotos, ecoa questões contemporâneas sobre gênero, memória e autoria. A escrita, marcada por leveza narrativa e inteligência satírica, devolve à figura invisível da mulher um lugar central na construção simbólica do mundo. O romance é um tributo à imaginação literária e ao direito de reescrever a própria história.