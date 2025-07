7 estreias exclusivas e imperdíveis de julho na Reserva Imovision

Basta estar vivo para saber que a plataforma de streaming mais seleta do mercado é a Reserva Imovision, que serve para seu público um verdadeiro banquete de produções autênticas, exclusivas, diversificadas e extremamente apuradas. As obras aqui são de realizadores autorais, que se importam verdadeiramente com a Sétima Arte e com a impressão que causam em seus espectadores. Nada de filme para quem quer apenas consumir. Aqui, os filmes devem ser degustados como um prato preparado por um chef, apreciados como uma música deslizando pelos ouvidos, sentidos e internalizados como uma boa arte.

Mas também, como toda boa arte, os filmes que você encontra na Reserva Imovision nem sempre agradam, nem sempre descem redondo. Muitas vezes incomodam, descem como uma pedra travando e rasgando a garganta, remexem seu estômago e te deixam zonzo e trêmulo. O objetivo maior é abrir seus olhos para o mundo da realidade, não das sombras; é sensibilizar, te acolher, te chacoalhar, te estapear quando preciso, te incomodar. Já falamos antes e continuamos a repetir que o cinema é uma das artes mais modestas e democráticas, uma das que mais alcançam e mais unem pessoas de todas as referências.

Mais que uma forma de expressar algo para o mundo, o cinema abraça, conscientiza, te faz pertencer. Nessa lista, a Revista Bula traz as estreias do mês de julho na Reserva Imovision, uma plataforma indispensável para os amantes de cinema e apreciadores de arte. Você não vai precisar procurar muito para encontrar algo incrível, porque o catálogo completo é sensacional e vale cada minuto do seu tempo. Confira agora as novidades.

A Arte do Caos (2024), Thomas Arslan Divulgação / Schramm Film Este thriller alemão acompanha a jornada de um ex-criminoso que retorna a Berlim e se envolve em um audacioso plano para roubar uma obra de Caspar David Friedrich. Em meio a estratégias e reviravoltas, o caos se torna a única regra, desafiando a lógica e a ordem que antes regiam sua vida. A narrativa explora as consequências imprevisíveis das escolhas humanas, mergulhando no submundo da cidade e nos dilemas morais do protagonista. Com tensão crescente e atmosferas densas, o filme reflete sobre a fragilidade do controle e o poder disruptivo do acaso, mantendo o espectador em constante suspense até o desfecho.

A Mulher Que Nunca Existiu (2024), Mehdi Barsaoui Este drama tunisiano narra a trajetória de Aya, uma jovem que busca recomeçar sua vida após sobreviver a um grave acidente. Ao tentar construir uma nova identidade, ela se envolve involuntariamente em um contexto de violência policial que ameaça sua segurança e liberdade. O filme explora com sensibilidade os traumas pessoais e sociais, revelando as dificuldades enfrentadas por aqueles marginalizados e silenciados. Com uma narrativa tensa e íntima, a obra convida à reflexão sobre identidade, justiça e resistência em meio a um sistema opressor. A premiada direção destaca o confronto entre passado e presente, onde a esperança surge mesmo diante das adversidades mais cruéis.

Ernest Cole: Achados e Perdidos (2024), Raoul Peck Divulgação / Arte France Cinéma Este documentário mergulha na trajetória de um pioneiro da fotografia que, com coragem e olhar aguçado, denunciou as mazelas do apartheid na África do Sul. Exilado e silenciado por décadas, ele capturou imagens inéditas que revelam a vida cotidiana, as injustiças e a resistência do povo negro em meio à segregação institucionalizada. O filme, narrado por uma voz que ecoa entre o passado e o presente, reconstitui não só a obra do artista, mas também o contexto histórico e social que a tornou tão urgente e necessária. Por meio de uma edição sensível, que combina fotografias, depoimentos e imagens de arquivo, a obra convida o espectador a uma reflexão profunda sobre memória, identidade e luta. Premiado em Cannes e reconhecido mundialmente, este retrato visual e político mostra a potência da arte como forma de resistência e transformação, enquanto reavalia o legado esquecido de um dos fotógrafos mais importantes do século 20.

Qualquer Lugar, a Qualquer Hora (2024), Milad Tangshir Divulgação / Rai Cinema O cotidiano de Issa, um imigrante senegalês em situação irregular na cidade de Turim, é revelado em sua luta constante por sobrevivência e dignidade. Enfrentando a precariedade do trabalho informal e as barreiras sociais, Issa busca reconstruir sua vida em meio à indiferença do sistema que o marginaliza. Sem romantizar ou dramatizar, o filme oferece um retrato cru e sensível das engrenagens invisíveis que sustentam a vida dos migrantes, evocando o clássico “Ladrões de Bicicleta” em sua abordagem realista e humana. Uma narrativa contemporânea que ilumina a resistência silenciosa diante das dificuldades cotidianas e do isolamento.

Você é o Universo (2023), Pavlo Ostrikov Divulgação / Stenola Productions Em um futuro marcado pela desolação da Terra, um astronauta encontra-se sozinho a caminho de Calisto, acreditando ser o último ser humano sobrevivente. Sua solidão, profunda e esmagadora, é interrompida pela inesperada comunicação com uma mulher em outra estação espacial, iniciando um diálogo que transcende a vastidão do cosmos. Este romance poético e melancólico explora a natureza do amor e da conexão humana diante da iminente extinção da humanidade, colocando em evidência as fragilidades e esperanças que definem a existência. Com um ritmo contemplativo, o filme convida à reflexão sobre a finitude, a solidão e a busca desesperada por significado, mesmo quando tudo parece perdido.

Ninguém Pode Saber (2004), Hirokazu Koreeda Divulgação / Engine Filme Inspirado em fatos reais, este drama acompanha quatro irmãos que vivem escondidos em um pequeno apartamento de Tóquio, cuidando de si mesmos após a mãe abandoná-los. O irmão mais velho assume a responsabilidade pela família precoce, enfrentando a solidão e as dificuldades de crescer sem apoio externo. A narrativa revela, com delicadeza e realismo, as consequências do abandono infantil, o esforço pela sobrevivência e a invisibilidade social que esses jovens enfrentam. Premiado por sua sensibilidade e atuação marcante, o filme expõe a fragilidade da infância perdida e questiona os limites da solidariedade em meio à adversidade, enquanto capta a luta silenciosa de quem é invisível para o mundo.