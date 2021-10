10 filmes para curtir a preguiça e ser engolido pelo sofá no fim de semana

Alou, você que adora o mundo da lua e adoraria ficar por lá o máximo de tempo possível. Nem sempre a gente pode se dar ao luxo de deixar o espírito viajar para fora do corpo, esquecer dos problemas e relaxar. Mas, se você adora pensar em coisas relaxantes para fazer no fim de semana, dê uma chance para esses filmes levinhos que vão fazer você e o sofá se fundirem em um só. Todas as produções estão disponíveis na Netflix. Entre elas, “Mais que Amigos: Vizinhos”, de 2021, de Dany Boom; “Demais pra Mim”, de 2020, de Alice Filippi; e “Abe”, de 2019, de Fernando Grostein Andrade. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Mais que Amigos: Vizinhos (2021), Dany Boon No início de 2020, as ruas de Paris estão silenciosas e vazias por conta da pandemia de coronavírus. Em um apartamento no centro da cidade, residentes passam o tempo na varanda, batem palmas e panelas e tentam demonstrar unidade cívica e gratidão aos profissionais de saúde. O filme mostra a relação entre sete famílias que terão de conviver três meses durante o confinamento. Entre eles, pessoas sensatas, outras frenéticas e preconceituosas. Todos acabam revelando o pior de si próprios, mas esses vizinhos também aprenderão a enxergar as melhores qualidades das pessoas que mais amam, conforme a pandemia avança.

Demais pra Mim (2020), Alice Filippi Marta é uma órfã de 19 anos que sofre de uma doença genética rara. Desde criança, ela está sempre acompanhada de seus melhores amigos, Jacopo e Federica, com quem se muda para a casa de seus falecidos pais. Em meio aos tratamentos para prolongar sua vida, os estudos de psicologia e o trabalho de meio expediente em um supermercado, Marta encontra tempo para stalkear Arustru, por quem está obcecada, mas sabe que é muita areia para o seu caminhãozinho. Quando ela finalmente consegue um encontro com o rapaz, eles se apaixonam, mas Marta não tem coragem de revelar a ele sobre sua doença, até que sua saúde declina gravemente.

Abe (2019), Fernando Grostein Andrade Abe é um adolescente de 12 anos metade israelense e metade palestino e apaixonado por culinária. Com objetivo de unir as famílias com diferenças irreconciliáveis, ele decide promover um jantar de Natal que coloque todos na mesma mesa. Para isso, ele foge de um acampamento de verão para onde foi enviado e conhece Chico, um chefe de comida de rua que irá ajudá-lo em sua missão.

Gente que Vai e Volta (2019), Patricia Font Bea é uma arquiteta feliz com seu trabalho, tem uma bela casa e um namorado aparentemente perfeito, Victor. Após ser traída pelo seu companheiro, ela retorna para sua cidade natal, à beira-mar. Hospedada durante uma temporada na casa da mãe, Ángela, ela volta a conviver com os irmãos. Enquanto se reconecta com sua excêntrica família, Bea tenta descobrir quais rumos deve tomar na vida.

Viver Duas Vezes (2019), Maria Ripoll Diagnosticado com Alzheimer, o ex-professor de matemática, Emilio, se muda para a casa da filha, Julia, para que esteja sob os cuidados da família. Após um episódio de esquecimento durante um jantar, ele e a neta decidem embarcar em uma aventura para procurar por Margarita, seu primeiro amor. Ao serem interceptados pela filha e o genro no meio do caminho, Emilio esclarece que deseja ver Margarita uma última vez antes de esquecê-la completamente. Toda a família decide pegar a estrada para realizar o desejo de Emilio.

De Repente Uma Família (2018), Sean Anders Pete e Ellie decidem presunçosamente se tornar pais. Após pesquisar na internet sobre como adotar uma criança, o casal decide ir a uma feira de adoção, onde conhecem a adolescente Lizzy. O casal sente imediatamente que ela é a criança ideal, até que descobrem que a menina tem dois irmãos que devem ser adotados juntos. Agora em casa, Lizzy bate as portas quando fica mal-humorada, o irmão Juan constantemente acerta a cabeça acidentalmente em algum lugar e a pequena Lita é incontrolável. Como lidar com três crianças indisciplinadas?

Surfar por Uma Nova Vida (2017), Joshua Izenberg e Wynn Padula Bobby Lane é um veterano de guerra à beira do suicídio antes de encontrar o surf. O documentário é um breve, mas importante olhar sobre a dura realidade enfrentada por aqueles que retornam do serviço militar. Alguns voltam com feridas físicas, mas Lane retorna com estresse pós-traumático e precisa de uma bateria de remédios para se manter vivo. Até que encontra um projeto chamado Operação Surf, que tem como objetivo retirar os soldados de dentro das próprias cabeças e concentrá-los em uma tarefa que proporcione bem-estar.

The Fundamentals of Caring (2016), Rob Burnett Trevor é um adolescente de 18 anos com distrofia muscular. Ben é um cuidador cujo primeiro cliente é Trevor. Com expectativa de viver poucos anos, o adolescente gasta seu tempo de frente para a televisão. Ben propõe que os dois façam uma viagem de carro pelo país e Trevor aceita. No meio da estrada, dão carona para Dot, uma jovem rebelde que embarcará com eles nessa aventura. Ao fim da jornada, o trio descobrirá a verdadeira amizade.

Samba (2014), Olivier Nakache e Éric Toledano Samba é um imigrante senegalês que mora há 10 anos na França e envia seus salários para a mãe em sua terra natal. Ele faz o possível para não ser pego pela imigração e enviado de volta à sua pátria sitiada. Alice é uma executiva que teve um colapso nervoso e decidiu dar um tempo de sua carreira bem-sucedida para ajudar imigrantes a conseguirem autorização para permanecer no país. Enquanto Samba e Alice lutam para sair de suas vidas desgovernadas, eles encontram um ao outro.