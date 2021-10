5 filmes que acabaram de chegar à Netflix e que vão injetar doses cavalares de emoção ao seu final de semana

Dano Colateral (2021), Turkan Derya

Harun Celiktan é um respeitado inspetor-chefe em Istambul, que acaba se desentendendo e esfaqueando acidentalmente um taxista após comemorações com sua equipe. Quando decide pegar o telefone para informar às autoridades, Cevat, um velho amigo da polícia o interrompe. Cevat diz que Harun está prestes a ser promovido e o incentiva a interferir na cena do crime e apagar suas digitais. Harun deixa o corpo na floresta e desaparece. No dia seguinte, o cadáver é encontrado pendurado em um guindaste no canteiro de obras próximo ao QG da polícia. Enquanto os agentes investigam, Harun tenta chegar a tempo de apagar as provas de que praticou o crime e extinguir todas as provas que comprometam sua promoção.