10 filmes recentes na Netflix que vão desgraçar sua cabeça em 2021

Silenciadas (2020), Pablo Aguero

O filme se passa no País Basco, em 1609. Enquanto os homens da região estão no mar, Ana se junta a sua irmã, Maria, e a outras meninas da região para dançar na floresta. O juiz Rostegui, da Inquisição Espanhola, prende as garotas e as acusa de bruxaria. Obcecado pelo Sabbath, culto no qual supostamente as bruxas têm relações sexuais com o Diabo, ele tortura as presas para que elas contem sobre o ritual.