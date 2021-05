10 filmes novos da Netflix que vão bugar sua cabeça

A Casa (2020), David e Alex Pastor

Javier Muñoz é um publicitário conceituado que perde o emprego e sofre para encontrar outro, pois já está com a idade avançada. Sem ter outra opção, ele tenta levar uma vida modesta ao lado da família e vende seu apartamento. Mas, ao perceber que ainda tem a chave, Javier decide visitar sua antiga casa e fica obcecado pelos novos moradores do lugar. Então, ele começa a se infiltrar na vida da família, com o objetivo de recuperar seu status.