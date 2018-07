10 filmes de tirar o fôlego para assistir na Netflix

Foi Apenas um Sonho (2009), Sam Mendes



Frank e April são um casal feliz. No entanto, quando se mudam para uma casa nova, e deixam para trás a rotina no subúrbio, as coisas começam a desandar. Frank se vê em um trabalho insignificante e April é uma dona de casa infeliz. A mulher, então, propõe que eles deixem o conforto do lar e recomecem tudo do zero.