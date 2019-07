12 filmes extraordinários para assistir na Netflix

A Netflix oferece um acervo significativo de filmes e séries para os seus usuários. No entanto, nem sempre é fácil encontrar alguma produção que tire o fôlego em meio a tantas opções. A Bula decidiu dar uma ajudinha aos usuários do serviço de streaming e listou 12 filmes extraordinários que estão disponíveis na Netflix. A seleção contempla longas de diferentes gêneros, das produções clássicas às contemporâneas. Alguns destaques são as obras biográficas “La Bamba” (1987), de Luis Valdez; e “O Barbeiro do Presidente” (2004), de Chan-sang Lim. Além delas, representando os filmes lançados mais recentemente, destacam-se “Pérolas no Mar” (2018), de Rene Liu; e “O Vazio do Domingo” (2018), dirigido por Ramón Salazar. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Paddleton (2019), Alex Lehmann Entre dois vizinhos desajustados nasce uma amizade improvável. Michael, o mais novo deles, é diagnosticado com câncer terminal. Por considerar o tratamento muito cruel, ele não quer passar pelas sessões de quimioterapia e decide viajar para comprar um remédio que tire sua vida antes da doença. Mas, ele não quer pegar a estrada sozinho e pede que seu vizinho, Andy, o acompanhe.

O Vazio do Domingo (2018), Ramón Salazar Chiara foi abandonada por sua mãe biológica, Anabel, há três décadas. Um dia, ela decide procurar pela mãe e lhe propõe algo inusitado: que as duas passem dez dias juntas em uma vila remota entre a Espanha e a França. Anabel aceita e o convite e, a partir desse encontro, o filme destrincha a relação dessas duas mulheres que, apesar de serem mãe e filha, não se conectam há muitos anos.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Em 2007, os universitários Jian-qing e Xiao-Xiao se conhecem em um trem que parte de Pequim para uma cidade do interior, onde ambos planejam passar o fim de ano. Os dois se apaixonam e começam a namorar. Anos depois, o filme mostra Jian-qing e Xiao-Xiao se encontrando de novo, dessa vez em um aeroporto. Com os voos cancelados por causa do mau tempo, eles conversam sobre o que fizeram de errado no passado e o amor que ainda sentem um pelo outro.

Sun Dogs (2017), Jennifer Morrison Ned é um jovem desajustado que sonha em entrar para o exército naval dos Estados Unidos. Após ser reprovado várias vezes, ele escuta de um oficial que é melhor se contentar em proteger sua cidade. Ned leva o conselho muito a sério e começa a investigar o poderoso dono de um cassino local. Abalado com a tragédia do 11 de setembro, Ned acredita que o homem é um terrorista ligado à Al-Qaeda.

Um Limite Entre Nós (2017), Denzel Washington Troy Maxson foi uma grande promessa do beisebol, mas teve sua carreira interrompida por motivos raciais. Anos depois, ele trabalha como lixeiro e se esforça para ser promovido à motorista do caminhão de lixo. Seu filho mais novo deseja se tornar atleta e está sendo observado por recrutadores. Mas, Troy guarda um profundo rancor devido ao preconceito que sofreu na juventude e proíbe seu filho de jogar.

A Criada (2016), Park Chan-Wook O filme se passa na Coreia do Sul, na década de 1930. Durante a ocupação japonesa, a jovem Sookee é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, Hideko. Sookee é cumplice de Fujiwara, um primo golpista que se passa por conde e pretende casar-se com a Hideko, para roubar sua fortuna e abandoná-la. Tudo corre bem com o plano de Fujiwara, até que Sookee e Hideko se apaixonam.

A Voz do Silêncio (2016), Naoko Yamada Shouko Nishimiya é uma estudante com deficiência auditiva. Ao se transferir para uma nova escola, Shouko começa a sofrer bullying por parte de seus colegas, principalmente Ishida Shouya, o mais cruel de todos. Sentindo-se perseguida, a garota precisa mudar de colégio novamente. Anos depois, consumido pela culpa, Ishida tenta aprender a linguagem de sinais para pedir perdão à Shouko.

Herbert (2016), Thomas Stuber Herbert é um ex-campeão de boxe alemão. Com a carreira em decadência, ele se vê obrigado a trabalhar como segurança e cobrador de dívidas para um agiota. Sua única alegria é treinar Eddy, uma promessa do boxe. Após ser diagnosticado com um câncer em estágio terminal, Herbert tenta reatar os laços com Sandra, a filha que ele abandonou. Mas, muitos anos se passaram, e Sandra rejeita as aproximações do pai.

Advantageous (2015), Jennifer Phang Em um cenário futurista, Gwen é uma mulher de 40 anos, que trabalha como porta-voz de uma empresa que oferece serviços de beleza. Mas, após ouvir que está velha demais para representar a marca, é demitida. Desempregada e sem nenhuma perspectiva, Gwen recebe uma proposta tentadora: ela poderá voltar ao trabalho se aceitar ser a cobaia de um novo experimento da empresa, uma cirurgia de rejuvenescimento.

Conspiração Xangai (2010), Mikael Håfström Durante a Segunda Guerra Mundial, o agente da Marinha dos Estados Unidos, Paul Soames, viaja para Xangai, onde pretende investigar a morte de um amigo. Ele recebe a ajuda de Tanaka, um oficial da inteligência japonesa que desconfia do gângster Anthony Lanting. Paul resolve se aproximar de Anthony para conseguir provas, mas acaba se envolvendo com Anna, a bela esposa do criminoso.

Elizabeth: A Era de Ouro (2007), Shekhar Kapur Elizabeth I já governa a Inglaterra há quase três décadas e enfrenta ameaças ao seu poder dentro de sua própria família. Enquanto isso, o Rei da Espanha, Felipe II, apoiado pelo Vaticano e armado com a Inquisição; planeja destronar Elizabeth I, que é protestante, e restaurar o catolicismo na nação britânica. Preparando-se para entrar em guerra, a Rainha acaba se apaixonando pelo aventureiro Sir Walter Raleigh.