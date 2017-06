Os 10 beijos mais famosos da história da arte

Os Amantes (René Magritte,1928)

Considerada perturbadora e intrigante, a obra surrealista “Os Amantes” está alocada na Galeria Nacional da Austrália. A origem do casal com o rosto coberto possivelmente advém da literatura francesa, inspirada no Fantôma — um vilão retratado sempre com o rosto coberto. Outra teoria é a de que a pintura faz referência à morte da mãe do artista, que se matou saltando em um rio, e foi encontrada com o vestido enrolado na cabeça.