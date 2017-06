Sgt. Pepper’s, o lendário álbum dos Beatles, para download legal e gratuito

O álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, que marcou o auge da carreira dos Beatles, completou 50 anos. Em comemoração, o site Archive liberou o download gratuito de todas as faixas, no entanto apenas para fins educacionais. O disco lendário, lançado em maio de 1967, é o oitavo da carreira da banda britânica, e reúne 13 músicas. Ele simbolizou o início de uma nova fase dos garotos de Liverpool, pois foi o primeiro trabalho dos Beatles depois que o grupo se afastou dos palcos em 1966. Aclamado pelo público e pela crítica, se tornou um sucesso mundial logo após o lançamento, chegando a ser considerado o melhor álbum de todos os tempos.

Boa parte do sucesso deveu-se à inovação do disco, que permaneceu na vanguarda em diferentes aspectos. Ele foi o primeiro álbum de rock a exibir as letras completas das músicas na capa, e o primeiro LP a possuir capa dupla — composta por uma imagem mirabolante dos quatro integrantes acompanhados de outras 70 personalidades. Além disso, as composições mesclam jazz, música erudita, música indiana, psicodelismo, entre outros. Variedade sonora pouco comum à época.

Para baixar o álbum basta acessar o site, selecionar o título e escolher uma das opções de download no lado direito da tela. Os arquivos estão disponíveis nos formatos Torrent, mp3 e m3u, que armazena listas de reprodução. Como mencionado no início do texto, o download está disponível apenas para fins educacionais. Conforme aviso do próprio site, utilizá-lo para outro propósito é considerado ilegal.

Clique no link para acessar: Sgt. Pepper’s para download legal e gratuito