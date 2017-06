Netflix disponibiliza coleção com 20 filmes raros de cineastas negros produzidos entre 1915 e 1946

A Netflix disponibilizou para os assinantes brasileiros a coleção “Pioneiros Afro-Americanos do Cinema”, que foi lançada em 2015 pela distribuidora de filmes e vídeos Kino Lorber. A coleção é formada por 20 filmes raros produzidos entre 1915 e 1946, por cineastas negros americanos, entre eles Oscar Micheaux, Spencer Williams, Richard E. Norman e Richard Maurice. Os diretores são considerados os pioneiros em produções para o público negro americano.

A coleção reúne curtas, médias e longas-metragens de gêneros variados, como drama, comédia, mistério e fantasia. De acordo com informações da Kino Lorber, para a coletânea foi necessário um amplo trabalho de restaurações digitais de filmes, fragmentos, trailers, filmagens documentais, entrevistas e arquivos de áudio.

Para isso, a distribuidora contou com o financiamento da campanha Kickstarter, além de uma associação com a Library of Congress, e a cooperação das instituições: British Film Institute, George Eastman Museum, Museum of Modern Art, National Archives, National Museum of African American History and Culture, Southern Methodist University, and the UCLA Film & Television Archive.

Trem para o Inferno (James Gist, 1930)

Hot Biskits / O Sangue de Jesus (Spencer Williams, 1931)

Veredicto: Inocente / A Caminho do Céu (James e Eloyce Gist, 1934)

O Símbolo dos Resistentes: Uma História da Ku Klux Klan (Oscar Micheaux, 1920)

Dois Cavaleiros do Teatro de Variedades / A Múmia Resmungou ( R.W. Phillips, 1918)

Direito Inato (Oscar Micheaux, 1939)

Aristocratas Velados (Oscar Micheaux, 1932)

Nos Limites dos Portões (Oscar Micheaux, 1920)

A Garota de Chicago (Oscar Micheaux, 1932)

Dez Noites num Bar (Roy Calnek, 1926)

Teatro de Revista (Oscar Micheaux, 1931)

Às dos Céus (Richard E. Norman, 1928)

Onze da Noite (Richard Maurice, 1928)

Dirty Gertie do Harlem (Spencer Williams, 1946)

Um Vagabundo Descuidado (C.N. David, 1918)

Corpo e Alma (Oscar Micheaux, 1925)

Marca da Vergonha (Frank Peregini, 1929)

Vaqueiro de Bronze (Richard C. Kahn, 1939)

Exilado (Oscar Micheaux, 1931)