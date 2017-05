Uma pesquisa da neurocientista Sara Lazar, da Escola de Medicina de Harvard, apontou que a meditação diminui os níveis de estresse e ajuda a combater a insônia. No entanto, para quem vive com corpo e mente acelerados, uma simples pausa para meditar ou até descansar pode ser uma nova fonte de aborrecimento, já que as alterações de adrenalina e cortisol causados pelo estresse não permitem que o corpo relaxe, mesmo tomado pelo cansaço. Quem entende bem essa situação é o cantor, músico e DJ Moby, que já revelou em entrevistas sofrer de insônia desde os 4 anos.

Em 2011, ele lançou o álbum “Destroyed”, o 13º de sua carreira, que nasceu justamente das noites de insônia. Apesar de a falta de sono ter rendido bons frutos, nesse caso específico, a condição é algo que o desafia constantemente. Por isso, ele encontrou uma maneira de amenizá-la. Em seu site, o cantor divulgou uma lista com quatro horas de canções para acalmar o corpo e ajudar a tranquilizar a mente.

De acordo com Moby, a playlist ajuda a dormir melhor, aumenta a concentração durante a prática de yoga e até alivia a ansiedade em crises de pânico. As músicas são divididas em 11 partes, com cerca de 20 a 30 minutos cada. Elas estão disponíveis gratuitamente para download no Wetransfer de Moby, e também podem ser ouvidas pelo Spotify em outra lista criado por ele, que inclui canções autorais adicionais para relaxar.

Clique no link para fazer o download: Quatro horas de música para ajudar a dormir e controlar a ansiedade. Download gratuito

Clique no link para para ouvir pelo Spotify: Quatro horas de música para ajudar a dormir e controlar a ansiedade