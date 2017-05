12 horas de Jazz Espiritual para ouvir em loop infinito

O Jazz é uma manifestação artístico-musical originária das comunidades negras de New Orleans, Memphis, Kansas, St. Louis, Dallas. O estilo surgiu oficialmente no início do século 20, mas suas raízes são muito mais antigas. Ele se desenvolveu a partir de tradições religiosas herdadas de povos africanos, que foram resignificadas na América.

De acordo com o pesquisador da Universidade de São Paulo (USP) Ricardo Annanias Pires — que desenvolveu uma tese de doutorado sobre as origens do Jazz — mesmo com a proibição de manifestações musicais entre os negros escravizados, a tradição africana assimilou elementos da cultura norte-americana, “adicionando ritmo, emoção a liberdade do uso de palavras”. O que mais tarde culminou, entre outras coisas, no que conhecemos como Jazz.

A intersecção da música com a tradição e espiritualidade foram relembrados pela rádio NTS, de Londres, que reuniu em uma lista 12 horas de Jazz Espiritual, a “Black Classical”, definida como “uma viagem temática e abrangente pelas profundezas do Jazz”, em tradução livre.

A lista, dividida em quatro partes, reúne os maiores clássicos do gênero Jazz Espiritual e traz nomes John Coltrane, Alice Coltrane, Gil Scott-Heron, Herbie Hancock, além do compositor, pianista e poeta Sun Ra, um dos um dos pilares do Afrofuturismo e da Psicodelia Cósmica.

Clique nos links para ouvir:

Black Classical — History of Spiritual Jazz — Parte 1

Black Classical — History of Spiritual Jazz — Parte 2

Black Classical — History of Spiritual Jazz — Parte 3

Black Classical — History of Spiritual Jazz — Parte 4