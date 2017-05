10 festivais literários que todo amante de livros precisa conhecer

Wigtown Book Festival — Escócia

Realizado no município de Dumfries and Galloway, na Escócia, o Wigtown Book Festival inclui música, teatro, comida e arte, com atividades voltadas para todas as idades. Na feira, autores e o público têm a oportunidade de conversarem sobre as obras e até confidenciarem experiências literárias. Entre arquiteturas antigas e o litoral, o cenário do evento dá um toque especial.

Informações: Wigtown Book Festival