Todos os códigos secretos para encontrar filmes e séries escondidos na Netflix

A Netflix possui atualmente um amplo catálogo. Estima-se que em todo o mundo, o acervo alcance 1 milhão de itens, mas apenas 25 mil deles estão disponíveis para quem acessa o serviço no Brasil. No entanto, com um pequeno truque, é possível ampliar consideravelmente o acervo. Trata-se de um código que permite pesquisar filmes e séries que estão perdidos ou escondidos na Netflix.

O truque funciona apenas quando se utiliza a Netflix em um navegador de Internet. Em primeiro lugar, você precisa estar logado na sua conta, em seguida, editar a parte final do link na web: http://www.netflix.com/browse/genre/, acrescentando o código numérico depois da palavra “genre”. Se você quiser assistir filmes cults, por exemplo, basta acessar o endereço e acrescentar o código 7627 ao final, de maneira que ele fique assim: http://www.netflix.com/browse/genre/7627.

Você deve estar se perguntando como saber quais são esses códigos, certo? Uma página norte-americana está disponibilizando (e atualizando diariamente) na web a lista completa com todos eles, de acordo com os gêneros e subgêneros. Segundo o site “The Atlantic”, apenas em 2014 eram 76.897 categorias catalogadas disponíveis. Além da divisão por categorias, há também a possibilidade de procurar por tipos de filmes. Assim, você pode buscar apenas o gênero “drama”, ou “filmes estralados por Al Pacino”, por exemplo.

No site, além da opção de copiar os códigos e utilizá-los conforme as instruções acima, há também a possibilidade de clicar no link da opção desejada para ser direcionado para a categoria. No último caso, é preciso já estar logado na sua conta Netflix para que o direcionamento funcione corretamente.

Com o truque, é possível acessar conteúdos raros como Comédias independentes (4195), Documentários (6839), Documentários históricos (5349), Dramas biográficos (3179), Filmes de horror de zumbis (75405), Filmes experimentais (11079), Ficção científica clássica e fantasia (1568), Musicais (13335) e Filmes baseados em livros infantis (10056).

Clique no link para acessar: Todos os códigos secretos para encontrar filmes escondidos na Netflix