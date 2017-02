100 links para clicar antes de morrer

O crítico de música inglês, Nick Wall, compilou uma lista daqueles que seriam os maiores clássicos da história do blues tradicional. A lista, que está em ordem classificatória, cobre o período de 1912 a 1970. O blues é forma musical caracterizada pela utilização de notas tocadas ou cantadas numa frequência baixa, com fins expressivos e estrutura repetitiva. Embora tenha sua origem na África, o blues se popularizou em algumas regiões do sul dos Estados Unidos como Alabama, Mississippi, Louisiana e Geórgia, nas primeiras décadas do século 20. Nos Estados Unidos sua origem é ligada à cultura afro-americana dos escravos das plantações de algodão que utilizavam o canto para embalar suas jornadas de trabalho. O conceito de blues, porém, só se tornou conhecido após o término da Guerra Civil Americana quando sua essência passou a ser como um meio de descrever o estado de espírito da população negra. O músico W. C. Handy é considerado o pai do blues, ou pelo menos seu aprimorador. Conta a lenda que ele teria ouvido o ritmo pela primeira vez em 1903, quando viajava clandestinamente em um vagão de trem e observou um homem que tocava violão com um canivete. No final dos anos 1930 surgiram as primeiras grandes bandas de blues. Em 1942 o estilo sofreu sua primeira grande revolução com o surgimento da guitarra elétrica do lendário T-Bone Walker. Com a explosão do blues em Chicago e o surgimento da eletricidade na música, o blues atingiu um novo patamar, deixando de ser restrito a um pequeno grupo. A lista traz lendas como Robert Johnson, Muddy Waters, John Lee Hooker, Bessie Smith, Elmore James, Bone Walker, Vera Hall e Mississippi John Hurt.