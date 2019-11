O site Block Music Records em parceria com a Escola de Música da Universidade de Michigan disponibiliza para download gratuito a obra completa de Johann Sebastian Bach gravada em órgão barroco. As gravações foram feitas pelo professor, compositor e músico James Kibbie, da Universidade de Michigan, entre 2007 e 2009, em Leipzig, Alemanha.

O órgão é um dos instrumentos musicais mais antigos da tradição musical do Ocidente. Foi o primeiro instrumento de teclas. Sua sonoridade é a mais ampla de todos os instrumentos musicais: variando em timbre, altura do som e amplitude. O órgão barroco surgiu no final do século 16 e está presente em diversas escolas de organaria (órgão italiano, órgão francês, órgão ibérico, órgão alemão). Existem ainda órgãos ditos neobarrocos, que se basearam em modelos antigos ou históricos, pretendendo imitar as características técnicas, acústicas de uma determinada escola de organaria antiga.

Johann Sebastian Bach, músico alemão, nasceu em março de 1685 e morreu em julho de 1750 e é considerado um dos maiores compositores da história. Entre suas peças mais conhecidas e importantes estão “Concertos de Brandenburgo”, “O Cravo Bem-Temperado”, “Sonatas e Partitas para Violino Solo”, “Missa em Si Menor”, “Tocata e Fuga em Ré Menor”, “Paixão Segundo São Mateus”, “Oferenda Musical” e “Arte da Fuga”.

As obras completas estão divididas em 13 grupos: Trio Sonatas, Preludes and Fugues, Fantasias and Fugues, Toccatas and Fugues, Other Free Works, Concerti, Orgelbüchlein, Schübler Chorales, Leipzig Chorales, Clavierübung III, Individual Chorale Preludes, Chorale Variations, Neumeister Chorales, Rudorff Chorales. Para fazer o download basta clicar sobre o conjunto de obras desejado.

Clique no link para acessar: A obra completa de Bach para download gratuito