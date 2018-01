Aplicativo do Google analisa selfie e mostra com qual obra de arte famosa você se parece

O site Google Art Project, mantido pelo Google em colaboração com museus e outras instituições de arte distribuídas mundo afora, se dedica a facilitar o acesso à arte desde 2011. Na página, é possível visitar virtualmente algumas exposições com o auxílio da ferramenta Street View, ou apenas visualizar imagens selecionadas de obras de arte em alta resolução.

No entanto, para além dos velhos recursos, o projeto do Google conta com um atrativo extra. O aplicativo do projeto, o Google Arts & Culture, permite que usuários descubram os seus “sósias” em retratos exibidos em museus. O app analisa selfies e em seguida informa a obra de arte com a qual a imagem mais se assemelha. Além, é claro, do autor e onde ela pode ser encontrada. A má notícia é que por enquanto a novidade está disponível apenas nos Estados Unidos. Contudo, um truque permite que ela seja utilizada no Brasil.

Para acessar o recurso é necessário realizar o download do aplicativo Windscribe VPN, que criptografa a atividade de navegação, bloqueando anúncios e liberando conteúdos multimídia. Após a instalação do VPN é necessário realizar um registro simples, e, em seguida, escolher uma das regiões localizadas nos Estados Unidos que aparecerão como opção. Após a escolha da região, o aplicativo indicará que está em modo “ON”.

Por fim, basta realizar o download do aplicativo Google Arts & Culture normalmente, acessá-lo e rolar a tela para baixo até encontrar a pergunta: “Será que seu retrato está em um museu?”. Clique na opção “primeiros passos” que aparece abaixo da frase, e aceite os termos e condições de uso. Em seguida, registre a selfie como indicado. O aplicativo analisará a imagem e informará as obras de arte mais semelhantes.

Alguns museus que fazem parte do projeto são: Freer Gallery of Art, em Washington; The Frick Collection, The Metropolitan Museum of Art e MoMA, em Nova York; Uffizi, em Florença; National Gallery e Tate Britain, em Londres; Museu Reina Sofia e Museu Thyssen, em Madri; Palácio de Versalhes, na França; Alte Nationalgalerie e Gemäldegalerie, em Berlim; Museu Kampa, em Praga; Museu Van Gogh e Rijksmuseum, em Amsterdã; Museu Estatal Hermitage, em São Petersburgo; e a Galeria Estatal Tretyakov, em Moscou.

Clique no link para baixar: Google Art Project

Clique no link para baixar: Windscribe VPN