50 frases antológicas do Barão de Itararé

Apesar do título real, Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, o Barão de Itararé, não era membro da nobreza. O jornalista e escritor era apenas um homem disposto a fazer humor com tudo e todos. Inclusive com a política, o que lhe rendeu o título de pioneiro no humorismo político brasileiro. Para relembrar as suas frases, o site República dos Bananas, um dos melhores dedicados ao humor no Brasil, listou 50 aforismos geniais de Torelly.

Também conhecido por Aporelly, pseudônimo que assumiu quando começou a trabalhar no jornal “O Globo” — no qual colaborou como colunista durante anos — o jornalista nasceu em São Leopoldo em 29 de janeiro de 1895. Filho de pai brasileiro e mãe uruguaia, ele viveu no país vizinho até 1902. Depois, voltou a sua terra natal. Desde criança demonstrava habilidade com a escrita e a tendência ao humor irreverente.

No entanto, após concluir o colegial, decidiu dedicar-se ao curso de medicina em Porto Alegre, que começou a frequentar em 1916. Três anos depois, abandonou a faculdade e começou a escrever sonetos e artigos para jornais e revistas. Em 1925, mudou-se para o Rio de Janeiro e de imediato foi contratado para o recém-lançado “O Globo”. Em 1926, o Barão de Itararé se tornou colunista do periódico “A Manhã”. No mesmo ano, o sucesso de seus textos fez com que a coluna se transformasse em um semanário humorístico independente, nomeado “A Manha”.

Devido às críticas aos governos, personalidades políticas e instituições, Torelly foi preso, espancado e censurado. Mesmo assim, não abandonou o apego ao humor e tampouco à política, tornando-se vereador pelo PCB em 1947. A sua campanha tinha como slogan “Mais leite! Mais água! Mas menos água no leite”.