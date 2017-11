50 horas de sons da natureza, cientificamente comprovados, para aliviar o estresse e promover a felicidade

O estresse pode provocar uma série de doenças, como depressão, gastrite, enxaqueca e obesidade. Por isso, momentos de descanso, descontração e relaxamento são essenciais para quem é refém de uma rotina acirrada. No entanto, nem sempre isso é possível. A boa notícia é que um estudo recente da BBC Earth em parceria com a Universidade da Califórnia, de Berkeley, descobriu uma maneira fácil e acessível de contornar a situação. A pesquisa demonstrou que assistir documentários sobre a natureza pode ajudar na saúde física e mental. De acordo com ela, as imagens provocam aumentos significativos de sentimentos como alegria, diversão e contentamento. Ao mesmo tempo, elas reduzem o cansaço, a raiva e o estresse. Esse efeito foi chamado pelos pesquisadores de “felicidade real”, uma categoria diferente de felicidade que leva à melhora real da saúde e do bem-estar.

Inspirado nos resultados, a BBC decidiu lançar uma série gratuita com 50 horas de paisagens sonoro-visuais em alta definição. O conteúdo, disponibilizado no Youtube, foi produzido a partir de imagens de séries da emissora e do programa “TV Planet Earth II”. Os vídeos são divididos em diferentes categorias, com 10 horas cada, sendo elas: montanhas, florestas, ilhas, desertos e pastagens. Além das imagens de vegetação, os vídeos são acompanhados de sons tranquilizantes.

Montanhas

Florestas

Ilhas

Desertos