199 filmes para ver antes de morrer

6 — A Malvada (1950), Joseph L. Mankiewicz

No clássico de Joseph L. Mankiewicz, a ambiciosa aspirante a atriz Eve Harrington consegue se infiltrar no camarim da consagrada estrela Margo Channing. A jovem, então, conta a sua triste história à artista, que se comove com o relato e se dispõe a ajudá-la. Contudo, o que Margo não suspeita é que Eve na verdade quer apenas usá-la para entrar no show biz e conquistar espaço no hall da fama.