Saiba quem vai morrer em Game of Thrones

Desde que o primeiro episódio da série “Game of Thrones” foi ao ar, em 2011, o assassinato repentino e polêmico de figuras importantes da trama emocionou os espectadores incansáveis vezes. Para tentar evitar as surpresas, o físico húngaro Milán Janosov criou um modelo que prevê quem será o próximo personagem a morrer.

O pesquisador percebeu que no mundo criado pelo escritor George R.R. Martin, adaptado para a TV pela HBO, fidelidade de aliados e status são de extrema relevância, desencadeando redes sociais complexas. Ele, então, mapeou todas as redes de relacionamentos da realeza de Westeros, e desenvolveu um modelo que inclui pelo menos 400 personagens interconectados em 3 mil interações.

O mapa foi baseado no estudo de 600 cenas da série, e representa os personagens com pequenos pontos coloridos, cujo tamanho cresce ou diminui de acordo com os contatos estabelecidos em novos diálogos. Cada ponto está conectado a outros por linhas, que demostram a complexidade dessas relações entre eles.

A partir da representação, Janosov calculou cada uma das interconexões e percebeu um padrão de comportamento entre os personagens que já haviam morrido. Dessa maneira, o físico chegou a um algoritmo que é capaz de prever quem serão os próximos a morrer. Esse algoritmo estabelece as chances de morte que cada personagem possui, em porcentagem, bem como a margem de erro para o cálculo.

Próximas mortes

De acordo com a previsão do algoritmo de Milán Janosov, quem tem a maior chance de morte é Tyene Sand, com 95%; seguida de Daenerys Targaryen, com 91% de probabilidade de morrer. Grey Worm e Robin Arryn aparecem empatados em seguida, com 90%. Podrick, Edmure Tully e Greatjon Umber também apresentam chances iguais, com 88%.

É importante salientar que, como toda estimativa, pode haver erros. Não é segredo que R.R. Martin gosta de surpreender em suas tramas, por isso, mesmo um personagem com menores chances de ser aniquilado pode ser o próximo a morrer inesperadamente.

Confira a lista completa ou clique no link para ler o estudo de Milan Janosov.

Tyene Sand — 95% de probabilidade de morrer (margem de erro de 4%)

Daenerys Targaryen — 91% de probabilidade de morrer (margem de erro de 5%)

Grey Worm — 90% de probabilidade de morrer (margem de erro de 5%)

Robin Arryn — 90% de probabilidade de morrer (margem de erro de 6%)

Podrick — 88% de probabilidade de morrer (margem de erro de 6%)

Edmure Tully — 88% de probabilidade de morrer (margem de erro de 6%)

Greatjon Umber — 88% de probabilidade de morrer (margem de erro de 6%)

Jaqen — 87% de probabilidade de morrer (margem de erro de 6%)

Bronn — 85% de probabilidade de morrer (margem de erro de 9%)

Arya Stark – 84% de probabilidade de morrer (margem de erro de 7%)

Sandor Clegane — 83% de probabilidade de morrer (margem de erro de 7%)

Brienne — 81% de probabilidade de morrer (margem de erro de 7%)

Melisandre — 80% de probabilidade de morrer (margem de erro de 7%)

Yara Greyjoy — 74% de probabilidade de morrer (margem de erro de 7%)

Daario Naharis — 72% de probabilidade de morrer (margem de erro de 9%)

Jaime Lannister — 67% de probabilidade de morrer (margem de erro de 11%)

Gendry — 65% de probabilidade de morrer (margem de erro de 13%)

Brandon Stark — 64% de probabilidade de morrer (margem de erro de 12%)

Sansa Stark — 59% de probabilidade de morrer (margem de erro de 11%)

Varys – 56% de probabilidade de morrer (margem de erro de 12%)

Tyrion Lannister — 52% de probabilidade de morrer (margem de erro de 12%)

Petyr Baelish — 50% de probabilidade de morrer (margem de erro de 14%)

Qyburn — 50% de probabilidade de morrer (margem de erro de 11%)

Jon Snow — 45% de probabilidade de morrer (margem de erro de 10%)

Dolorous Edd — 45% de probabilidade de morrer (margem de erro de 11%)

Gilly — 37% de probabilidade de morrer (margem de erro de 12%)

Samwell Tarly — 35% de probabilidade de morrer (margem de erro de 14%)

Cersei Lannister — 35% de probabilidade de morrer (margem de erro de 16%)

Davos — 32% de probabilidade de morrer (margem de erro de 8%)

Missandei — 28% de probabilidade de morrer (margem de erro de 10%)

Obara — 25% de probabilidade de morrer (margem de erro de 8%)

Tormund — 14% de probabilidade de morrer (margem de erro de 8%)

Jorah Mormont — 5% de probabilidade de morrer (margem de erro de 6%)