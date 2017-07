Biblioteca disponibiliza para consulta online os cadernos secretos de Leonardo da Vinci

A British Library, no Reino Unido, digitalizou e disponibilizou para o público uma coleção secreta com 570 páginas dos manuscritos de Leonardo Da Vinci. Consideradas “um registro vivo de uma mente universal” pelo jornal britânico “The Guardian”, as anotações reúnem invenções do artista, diagramas científicos e desenhos. A coleção esteve sob posse de um dos alunos de Da Vinci, Francesco Melzi, e foi herdada pelos seus descendentes. Sem saber da importância dos documentos, os familiares de Francesco acabaram descartando uma parte dos manuscritos, que ficaram escondidos por anos.

Além das qualidades artísticas, Da Vinci também se destacou como cientista, exercendo as funções de matemático, engenheiro, anatomista e botânico. Os manuscritos reverenciam a sua engenhosidade tecnológica ao se aventurar por essas áreas. Enquanto criava obras espetaculares como “Monalisa” e “A Santa Ceia”, ele também concebeu ideias inimagináveis para a época, como um protótipo de helicóptero, um tanque de guerra, energia solar, calculadora, casco duplo para embarcações, e até uma teoria rudimentar das placas tectônicas.

Os documentos podem ser acessados na íntegra no site da livraria. Não há um botão específico para o download. No entanto, é possível baixar os manuscritos em formato png clicando sobre eles com o botão direito do mouse e, em seguida, escolhendo a opção “salvar imagem como”.

Clique no link para acessar: Cadernos secretos de Leonardo da Vinci