A BBC lançou uma série de vídeos de animação que explicam de uma maneira simples e divertida os principais conceitos de grandes pensadores. As animações, que possuem em média um minuto e meio de duração, foram escritas pelo filósofo britânico Nigel Warburton, e são narrados por grandes nomes do meio artístico, como Stephen Fry, Gillian Anderson, Aidan Turner e Harry Shearer. Os vídeos foram reunidos em uma série intitulada “A History of Ideas”, “Uma História das Ideias” em português, e disponibilizados no canal do Youtube da emissora.

Entre os temas abordados estão a conhecida Teoria do Big Bang; as investigações filosóficas sobre o Belo e Sublime de Edmund Burke, considerado um dos autores mais importantes do século 18; a analogia do relojoeiro, de Willian Paley, que explica a existência humana a partir da teologia; a ideia de alienação, de Karl Marx; a explicação de Identidade Pessoal, de John Locke; a teoria da linguagem, de Noam Chomsky; as principais ideias de Aristóteles; e o conceito de existencialismo de Jean-Paul Sartre.

Para assistir às animações, basta acessar o canal BBC. Os vídeos estão disponíveis apenas em inglês, no entanto é possível ativar o serviço de legendas automáticas do YouTube, no lado inferior direito da tela de reprodução.

Clique no link para acessar: De Aristóteles a Sartre: 47 vídeos de animação para ampliar os conhecimentos de filosofia