Os 82 mandamentos de Alejandro Jodorowsky para uma vida melhor

O site “Dangerous Minds” publicou uma lista com as máximas estabelecidas pelo jornalista, cineasta, psicólogo, escritor e ícone da contracultura Alejandro Jodorowsky para uma vida melhor. A lista foi adaptada do livro de memórias “The Spiritual Journey of Alejandro Jodorowsky” — lançado no Brasil com o título “A Jornada Espiritual de um Mestre” —, e resume os 82 ensinamentos do escritor para quem, assim como ele, busca mudar hábitos e conquistar uma vida mais saudável. O livro, como o próprio nome diz, é resultado de uma jornada espiritual de Jodorowsky, que teve como uma de suas mentoras a cantora chilena Violeta Parra.

Nascido em Tocopilla em 1929, no interior do Chile, Jodorowsky se mudou para Santiago aos 20 anos para iniciar os estudos universitários. À época ele já trabalhava como palhaço e artista de marionetes. Em 1953, se mudou para Paris para estudar mímica. Na cidade luz, o artista conheceu Roland Topor e Fernando Arrabal. Juntos, os três criaram um movimento multimídia, que realizava performances unindo teatro, literatura e cinema.

Durante os anos 1950, Alejandro Jodorowsky escreveu peças teatrais e livros. Na década seguinte, ele começou a carreira como diretor teatral em Paris e na Cidade do México. Já a carreira como escritor decolou em 1970, após o lançamento de “El Topo”, que se transformou um fenômeno de vendas na América graças ao principal fã da publicação, John Lennon. Cinco anos depois, o escritor retornou à França para se dedicar à versão cinematográfica de “Duna”, que acabou sendo filmada nos Estados Unidos, sob financiamento de David Lynch

1 — Concentre sua atenção em você mesmo. Esteja consciente em cada momento do que você está pensando, percebendo, sentindo, desejando e fazendo.

2 — Sempre termine o que você começou.

3 — Seja lá o que fizer, faça o melhor possível.

4 — Não se apegue a algo que possa destruí-lo no decorrer do tempo.

5 — Desenvolva sua generosidade — mas secretamente.

6 — Trate a todos como se fossem um parente próximo.

7 — Organize o que você desorganizou.

8 — Aprenda a receber e agradecer por cada presente.

9 — Pare de se definir.

10 — Não minta ou roube, pois você mente para si mesmo e rouba de você mesmo.

11 — Ajude seu vizinho, mas não o faça dependente.

12 — Não incentive outros a imitar-lhe.

13 — Faça planos de trabalho e realize-os.

14 — Não ocupe muito espaço.

15 — Não faça movimentos ou sons inúteis.

16 — Se você não tem fé, pretenda ter.

17 — Não se deixe impressionar com personalidades fortes.

18 — Não considere ninguém ou nada como sua posse.

19 — Compartilhe de forma justa.

20 — Não seduza.

21 — Durma e coma apenas o necessário.

22 — Não fale dos seus problemas pessoais.

23 — Não exprima julgamento ou crítica quando desconhece a maioria dos fatores envolvidos.

24 — Não estabeleça amizades inúteis.

25 — Não siga as modas.

26 — Não se venda.

27 — Respeite os contratos que você assinou.

28 — Seja pontual.

29 — Nunca inveje a sorte ou o sucesso de alguém.

30 — Não dê mais do que o necessário.

31 — Não pense nos lucros que seu trabalho irá gerar.

32 — Nunca ameace alguém.

33 — Cumpra suas promessas.

34 — Em qualquer discussão, coloque-se no lugar da outra pessoa.

35 — Admita que outra pessoa possa ser superior a você.

36 — Não elimine, mas transmute.

37 — Supere seus medos, pois cada um deles representa um desejo camuflado.

38 — Ajude os outros a se ajudarem.

39 — Supere suas aversões e se aproxime daqueles que inspiram a rejeição em você.

40 — Não reaja ao que os outros dizem sobre você, seja uma glorificação ou acusação.

41 — Transforme seu orgulho em dignidade.

42 — Transforme sua raiva em criatividade.

43 — Transforme sua ganância em respeito pela beleza.

44 — Transforme sua inveja em admiração pelos valores do outro.

45 — Transforme seu ódio em caridade.

46 — Não se louve nem se insulte.

47 — Considere o que não pertence a você como se pertencesse a você.

48 — Não reclame.

49 — Desenvolva sua imaginação.

50 — Nunca dê ordens para obter a satisfação de ser obedecido.

51 — Pague pelos serviços prestados para você.

52 — Não faça proselitismos de seu trabalho ou ideias.

53 — Não tente fazer com que os outros sintam emoções por você, como piedade, admiração, simpatia ou cumplicidade.

54 — Não tente se distinguir por sua aparência.

55 — Nunca se contradiga; em vez disso, fique em silêncio.

56 — Não contraia dívidas; adquira e pague imediatamente.

57 — Se você ofender alguém, peça perdão; se você ofender uma pessoa publicamente, desculpe-se publicamente.

58 — Quando perceber que disse algo errado, não persista no erro por orgulho; em vez disso, se retrate imediatamente.

59 — Nunca defenda suas ideias antigas simplesmente porque você é quem as expressou.

60 — Livre-se de objetos inúteis.

61 — Não se adorne com ideias exóticas.

62 — Não tire fotografias com pessoas famosas.

63 —Não se justifique com ninguém, e seja o seu conselheiro.

64 — Nunca se defina pelo que você possui.

65 — Nunca fale de si mesmo sem considerar que você pode mudar.

66 — Aceite que nada lhe pertence.

67 — Quando alguém perguntar sua opinião sobre algo ou alguém, fale apenas de qualidades.

68 — Quando você ficar doente, considere a doença como sua professora, não como algo a ser odiado.

69 — Olhe diretamente e não se esconda.

70 — Não esqueça os mortos, mas conceda-lhes um lugar limitado, que não invada a sua vida.

71 — Onde quer que você more, sempre encontre um espaço para dedicar ao sagrado.

72 — Quando executar um trabalho, não deixe o esforço transparecer.

73 — Se você decidir trabalhar para ajudar os outros, faça isso com prazer.

74 — Se você está hesitando entre fazer e não fazer, corra o risco de fazer.

75 — Não tente ser tudo para sua esposa ou esposo; aceite que há coisas que você não pode dar a ela ou ele, mas que outros podem.

76 — Quando alguém está falando com um público interessado, não contradiga essa pessoa e roube sua audiência.

77 — Viva o dinheiro que ganhou.

78 — Nunca se gabe de aventuras amorosas.

79 — Nunca glorifique suas fraquezas.

80 — Nunca visite alguém apenas para passar o tempo.

81 — Obtenha coisas para compartilhá-las.