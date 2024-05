Filme que custou 500 milhões de dólares para a Netflix ter em seu catálogo

“A Incrível História de Henry Sugar e Outros Contos” destaca-se na obra de Roald Dahl por abordar temas adultos, com nuances sombrias, filosóficas e violentas, diferente de suas histórias infantojuvenis mais conhecidas. Wes Anderson, conhecido por seu estilo visual único, fez uma parceria com a família de Dahl e a Netflix para adaptar o livro em uma série de curtas-metragens, que estão sendo lançados gradualmente no serviço de streaming.

Wes Anderson é renomado por sua estética inconfundível, que apesar de evoluir, mantém uma assinatura própria. A adaptação da obra de Dahl por Anderson é uma combinação promissora. Recentemente, o curta “O Cisne”, na Netflix, foi disponibilizado, apresentando uma produção com estética aparentemente infantil e teatral, mas com um enredo marcado por choque, medo e violência.

A trama segue três garotos: Ernie, Raymond e Peter. No aniversário de Ernie, ele ganha um rifle, que lhe confere uma sensação de poder. Junto com Raymond, ele decide caçar pássaros, até encontrarem Peter Watson, um garoto inocente e brilhante observando um pica-pau. Vendo a vulnerabilidade de Peter, eles o amarram e colocam na linha do trem, transformando sua noite em um pesadelo. Peter consegue escapar, afundando a cabeça entre as pedras da linha férrea, enquanto o trem passa, quase o matando.

A crueldade de Ernie e Raymond não termina aí. Eles levam Peter até um lago e matam um cisne majestoso, o que parte o coração de Peter, amante das aves. Ao proteger dois filhotes, Peter se vê forçado a carregar o corpo do cisne. Ernie e Raymond, então, cortam as asas da ave e as amarram em Peter, humilhando-o ainda mais.

Os garotos ordenam que Peter suba em uma árvore e salte, mas ele se recusa, encontrando algum controle na situação. Ernie, irritado, atira na perna de Peter, que acaba pendurado e, eventualmente, cai quando o galho quebra. A narrativa é conduzida pelo próprio Peter adulto, interpretado por Rupert Friend, sugerindo que ele sobreviveu ao trauma. As asas que ele carrega simbolizam os traumas que perduram.

Antes dos créditos finais, uma nota menciona que Dahl baseou a história em uma notícia de jornal que guardou por anos. A veracidade da história é incerta, mas a sensação de angústia e inquietação é palpável, deixando uma impressão duradoura e desconfortável.

Este trabalho de Anderson não só reflete sua habilidade em adaptar histórias complexas como também destaca a capacidade do cinema de explorar e revelar aspectos profundos e perturbadores da natureza humana. A colaboração com a família de Dahl e a escolha do elenco contribuem para uma experiência cinematográfica rica e impactante, capaz de provocar reflexão e emoções intensas no espectador.

Filme: O Cisne

Direção: Wes Anderson

Ano: 2023

Gênero: Suspense

Nota: 10