Filme baseado em tragédia real que deixou o mundo em choque, na Netflix

O terrorismo islâmico, embora tenha ganhado destaque mundial com os ataques de 11 de setembro de 2001, não começou ali. Esse ataque ao World Trade Center, planejado por Osama bin Laden, um ex-aliado dos Estados Unidos, marcou profundamente a história contemporânea. Bin Laden, após ser caçado por uma década, foi finalmente morto por uma força-tarefa americana no Paquistão. Contudo, o “sucesso” desse ataque inspirou terroristas ao redor do mundo, que se sentiam legitimados a sair das sombras.

Um exemplo claro disso ocorreu em 26 de novembro de 2008, quando nove terroristas atacaram Mumbai, Índia. Eles começaram na estação ferroviária de Chhatrapati Shivaji antes de se dirigirem ao luxuoso Hotel Taj Mahal, onde mataram 167 pessoas e feriram 327. Anthony Maras, diretor australiano, recria esse cenário de horror em seu filme “Atentado ao Hotel Taj Mahal”. O filme mostra como os terroristas, influenciados pela Al-Qaeda, orquestraram um massacre brutal que atingiu funcionários e hóspedes do hotel.

Maras, junto com o corroteirista John Collee, mergulha o espectador na violência crua e aterrorizante do ataque, utilizando uma fotografia sombria de Nick Remy Matthews que amplifica o clima trágico. “Atentado ao Hotel Taj Mahal” se alinha com outras obras do gênero, como “Voo United 93” e “22 de Julho” de Paul Greengrass, e “Guerra ao Terror” e “A Hora Mais Escura” de Kathryn Bigelow, todas elas retratando episódios de terrorismo com uma abordagem visceral e realista.

No centro do filme, dois personagens, Arjun e Hemant Oberoi, são fundamentais. Arjun, um garçom, e Hemant, o chef do hotel, inicialmente se encontram em lados opostos na hierarquia do Taj Mahal. No entanto, diante da tragédia, eles unem forças, esquecendo suas diferenças e se focando em salvar os hóspedes e colegas. Dev Patel e Anupam Kher dão vida a esses personagens, trazendo à tona um senso profundo de humanidade e solidariedade em meio ao caos.

Patel e Kher exploram a vulnerabilidade e a força de seus personagens, que buscam estratégias desesperadas para sobreviver e proteger os outros. Nas poucas pausas dramáticas, eles conseguem transmitir uma poesia improvável, sublinhando a necessidade de união em momentos extremos. O mantra do personagem de Kher, que enfatiza a necessidade de união para sobreviver, ressoa como um lembrete constante da importância de se manter juntos frente ao perigo.

O filme, ao final, levanta uma pergunta inquietante: e se fosse com você? Essa reflexão é deixada para o espectador, que sai do cinema confrontado com a realidade brutal do terrorismo e a força da resiliência humana. “Atentado ao Hotel Taj Mahal”, na Netflix, não apenas narra um evento trágico, mas também celebra a coragem e a dignidade daqueles que enfrentaram o horror, sem saber se sobreviveriam para contar suas histórias.

Filme: Atentado ao Hotel Taj Mahal

Direção: Anthony Maras

Ano: 2018

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10