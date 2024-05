A deliciosa comédia romântica, no Prime Video, que consagrou Mira Sorvino e que vale ficar em casa no fim de semana à noite para assistí-lo

“Poderosa Afrodite”, uma obra escrita e dirigida pelo renomado cineasta Woody Allen, marcou a consagração de Mira Sorvino ao vencer o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. O interessante é que Sorvino inicialmente foi dispensada após fazer o teste para o papel em Nova York. No entanto, em Londres, durante uma nova rodada de audições, acabou sendo escolhida para interpretar a personagem Linda Ash, uma atriz pornô. Essa única indicação ao Oscar até hoje é um marco em sua carreira.

O filme presta uma singela homenagem ao teatro grego, incorporando personagens com figurinos antigos que surgem como uma extensão da consciência do protagonista, Lenny Weinrib, interpretado por Woody Allen. Elogiado pelo humor perspicaz e pelos maneirismos peculiares, “Poderosa Afrodite” se destaca ao mesclar uma narrativa contemporânea com referências históricas e clássicas de forma habilidosa.

Situado na atmosfera vibrante de Nova York, o longa-metragem, lançado em 1995 e distribuído pela Miramax, possui 95 minutos de duração e foi captado em filme 35mm. Como é característico das obras de Allen, a trilha sonora apresenta uma seleção de suas canções favoritas de jazz, contribuindo para criar uma atmosfera elegante e cosmopolita.

A trama gira em torno de Lenny, um jornalista esportivo judeu casado com Amanda, uma galerista de arte interpretada por Helena Bonham Carter. Durante um jantar entre amigos, onde a chegada de um bebê é celebrada, Amanda decide que eles também devem adotar uma criança, já que ela não quer engravidar devido ao seu trabalho. Relutante no início, Lenny acaba sendo convencido quando Amanda traz para casa o bebê Max.

Max não apenas encanta o casal, mas também revela ter um QI acima da média à medida que cresce. Convencido de que o menino possui “bons genes”, Lenny decide investigar a identidade de sua mãe biológica, levando-o ao encontro de Linda, uma prostituta e atriz pornô interpretada por Sorvino.

A partir desse encontro, Lenny se propõe a ajudar Linda a mudar de vida, buscando uma profissão menos controversa. Enquanto ela almeja se tornar atriz, a pornografia parece ser o caminho mais rápido para suas aspirações artísticas. Ao longo da trama, os dois protagonizam momentos cômicos e dramáticos que os levam a descobertas e revelações pessoais.

“Poderosa Afrodite”, no Prime Video, foi aclamado pela crítica por sua capacidade de proporcionar tanto entretenimento quanto reflexão, trazendo leveza e humor para o espectador, ao mesmo tempo em que oferece uma narrativa rica em conteúdo e significado.

Filme: Poderosa Afrodite

Direção: Woody Allen

Ano: 1995

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10