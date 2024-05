Thriller que lucrou 2,7 bilhões de reais nos cinemas, com Brad Pitt, está na Netflix

Em um contexto onde uma doença misteriosa varre o mundo com assustadora velocidade, transformando pessoas em criaturas vorazes por carne humana, desenrola-se uma narrativa cativante que desafia a imaginação. A crise escala rapidamente, e o governo dos Estados Unidos, em uma tentativa desesperada de encontrar soluções, recruta um ex-investigador da ONU, agora dedicado à sua família, para liderar a luta contra a propagação implacável da infecção. Este é o pano de fundo de “Guerra Mundial Z”, baseado no livro de Max Brooks.

Dirigido por Mark Forster, o filme se distingue por sua abordagem singular, optando por imergir o público em uma trama complexa sem se ater a explicações exaustivas. A equipe de roteiristas, incluindo Matthew Michael Carnahan, reconhecido por seu trabalho em “Mosul”, enriquece a história com uma combinação de temas urgentes, como a preservação ambiental, teorias da conspiração e questões éticas envolvendo grandes corporações, tecendo uma narrativa que provoca reflexões profundas sobre questões contemporâneas, enquanto oferece uma experiência de suspense contínuo.

Conforme a história avança, o público é incentivado a ver a onda de infecções não apenas como uma catástrofe literal, mas também como um símbolo multifacetado das questões críticas da sociedade atual.

Com um orçamento substancial, Forster cria um cenário inicial cheio de beleza e serenidade, apresentando cenas que destacam a grandiosidade da natureza e a vibração da vida urbana, contrastando com o caos que se desenrola posteriormente. A narrativa ganha um novo ritmo com a introdução da família Lane, centrada em Gerry, interpretado por Brad Pitt, cuja vida tranquila é abruptamente lançada em uma série de eventos catastróficos. Pitt oferece uma performance que equilibra vulnerabilidade e determinação, navegando pelas adversidades com uma resiliência que prende a atenção do público.

O filme, com suas camadas e reviravoltas, pode ser visto como uma reflexão sobre as políticas do início do século 21, mas seu alcance vai além, abordando medos universais e a capacidade humana de enfrentar desafios inimagináveis.

A pandemia de covid-19, com suas próprias dificuldades e incertezas, ressoa de maneira sombria na narrativa de “Guerra Mundial Z”, na Netflix, lembrando-nos da fragilidade humana e da importância da cooperação em momentos de crises globais. Este filme transcende o gênero da ficção científica, oferecendo uma perspectiva sobre liderança, ética e a indomável vontade de sobrevivência que define a experiência humana.

Filme: Guerra Mundial Z

Direção: Marc Forster

Ano: 2013

Gêneros: Terror/Ação

Nota: 8/10