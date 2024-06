Deslumbre visual com Miles Teller, obra no Prime Video do dinamarquês Nicolas Winding Refn é mergulho no melhor do cinema

Uma produção com um toque muito pessoal, que pode parecer peculiar para quem não está familiarizado com o estilo de Nicolas Winding Refn. Para os conhecedores de seu trabalho, “Too Old to Die Young” é uma verdadeira joia. Refn, cineasta dinamarquês, é conhecido por filmes como “Drive”, “Só Deus Perdoa”, “Demônio de Neon”, “Bronson” (um excelente filme de 2008 com Tom Hardy) e a trilogia “Pusher”, entre outros menos conhecidos.

Refn não busca criar filmes de puro entretenimento. Ele é um cineasta com um estilo muito próprio, dando grande importância à estética, fotografia, iluminação, montagem de cena e figurino. Seus filmes frequentemente têm diálogos escassos, mas a narrativa visual é rica e significativa. A forma como ele posiciona os personagens, ilumina as cenas ou escolhe os cenários e figurinos muitas vezes comunica mais do que as falas. Isso fica evidente em “Demônio de Neon”, uma crítica afiada à superficialidade da indústria da moda. Assistir a seus filmes requer atenção aos detalhes, pois há muito a ser extraído das sutilezas visuais.

“Too Old to Die Young” é uma série do Amazon Prime Video com uma única temporada composta por dez episódios longos, que mais parecem filmes. Na verdade, todo o projeto é um extenso filme de 13 horas dividido em várias partes. Cada episódio tem cerca de uma hora e vinte minutos. Inicialmente, parece que o protagonista é Miles Teller (conhecido por “Whiplash”), mas ele desaparece por vários momentos, mesmo sendo crucial para a história.

Miles Teller interpreta Martin, um xerife de Los Angeles que está lidando com a perda de seu parceiro, assassinado recentemente. Martin mantém um relacionamento com uma adolescente de 16 anos, filha de um bilionário. Ele não se encaixa no papel de herói ou anti-herói, sendo uma figura complexa com quem o público tem uma relação ambivalente. Martin busca vingança pela morte de seu parceiro, um policial misógino e possivelmente corrupto. Paralelamente, surge Jesus, um jovem mexicano ligado à máfia através de sua família. Nos primeiros episódios, fica claro que a mãe de Jesus, assassinada por Martin e seu parceiro, era uma figura importante na máfia mexicana. Jesus mata o parceiro de Martin em retaliação.

Entre Martin e Jesus está uma gangue liderada por Damien, que tenta impedir a vingança de Martin, reconhecendo os riscos de enfrentar a poderosa máfia mexicana. A gangue, por sua vez, protege Martin em troca de seus serviços sujos.

A série, no Prime Video, é marcada por cenas longas e lentas, muitas vezes sem diálogo, criando uma experiência visual semelhante a uma exposição de arte, algo característico do estilo de Refn. A fotografia é repleta de iluminações neon, conferindo um aspecto futurista e moderno. O programa contém violência explícita e nudez, sendo indicada para um público adulto.

Série: Too Old to Die Young

Direção: Nicolas Winding Refn e Ed Brubaker

Ano: 2019

Gêneros: Crime/Drama/Suspense

Nota: 9/10