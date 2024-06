Divertido e comovente, filme com Al Pacino e Jennifer Garner que vai tocar seu coração está na Netflix

Dan Fogelman, conhecido por roteiros de sucesso como “Carros”, “Enrolados” e “Amor a Toda Prova”, tem uma carreira menos extensa na direção, tendo comandado apenas dois longas. Sua estreia ocorreu em “Não Olhe Para Trás” (2015), com Al Pacino e Christopher Plummer nos papéis principais.

A inspiração para o filme veio da história real do músico Steve Tilston, que recebeu uma carta de John Lennon 34 anos após esta ter sido escrita. O enredo gira em torno de Danny Collins (Pacino), um músico que brilhou como intérprete nos anos 1970, mas que nunca conseguiu emplacar suas próprias composições. Em seu aniversário, seu agente Frank Grubman (Plummer) lhe presenteia com uma carta recentemente descoberta, escrita por John Lennon, incentivando-o a compor suas próprias músicas.

Decidido a seguir o conselho de Lennon, Danny resolve mudar de vida. Ele se afasta das drogas, das mulheres e da superficialidade que dominaram sua carreira, e parte em busca de um recomeço mais autêntico. Parte dessa transformação envolve encontrar Tom Donnelly (Bobby Cannavale), o filho que teve com uma fã 40 anos antes e com quem nunca teve contato.

Tom, que vive uma vida simples e disciplinada em New Jersey, está relutante em aceitar o pai ausente. Ele, sua esposa Samantha (Jennifer Garner), e a filha Hope, que tem TDAH, enfrentam dificuldades financeiras e sonham em matricular Hope em uma escola especial. Danny, contudo, está determinado a se reconectar com Tom e sua família. Ele se hospeda em um hotel administrado por Mary Sinclair (Annette Bening), com quem inicia um romance, e insiste em se aproximar da família de Tom. Paralelamente, Danny retorna à composição, com a intenção de apresentar uma nova canção em seu próximo show.

“Não Olhe Para Trás”, na Netflix, é um filme que equilibra humor e emoção, proporcionando momentos de diversão e reflexão. A atuação de Pacino, carismática e um tanto exagerada, adiciona uma camada de travessura à comédia, enquanto a trilha sonora, dominada por canções de John Lennon, enriquece a experiência auditiva. A jornada de Danny em busca de redenção é repleta de momentos cativantes que nos fazem rir, torcer e nos emocionar.

Fogelman, ao trazer à tona essa história de redescoberta e conexão, cria uma narrativa envolvente que toca em temas como a importância da autenticidade e do reencontro com as coisas que realmente importam na vida. O filme, com seu elenco talentoso e uma história comovente, se destaca como uma obra que, apesar de simples, ressoa profundamente com o público.

Filme: Não Olhe para Trás

Direção: Dan Fogelman

Ano: 2015

Gênero: Comédia/Drama/Musical

Nota: 9/10