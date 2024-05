O divertidíssimo thriller policial com Russell Crowe e Ryan Gosling, indicado a 34 prêmios, na Netflix

“Dois Caras Legais” é uma comédia policial vibrante que combina ação e humor em um cenário dos anos 1970. Dirigida por Shane Black e coescrita com Anthony Bagarozzi, a narrativa segue dois detetives particulares atrapalhados, mas astutos, que investigam a morte de uma atriz pornô em Los Angeles.

A história acompanha Holland March (Ryan Gosling) e Jackson Healy (Russell Crowe). March, um detetive desajeitado e pai da jovem Holly (Angourie Rice), é contratado por uma senhora para investigar a morte de sua sobrinha, Misty Mountains (Murielle Telio), que aparentemente faleceu em um acidente de carro. Entretanto, a idosa afirma ter visto Misty viva após o ocorrido, levando March a seguir uma série de pistas enigmáticas.

Holly, com seus 13 anos, demonstra um talento natural para a investigação, ajudando seu pai de maneiras inesperadas e convenientes. No meio da investigação, uma outra atriz pornô em início de carreira, Amelia (Margaret Qualley), desaparece, acrescentando mais uma peça ao enigma.

Enquanto March segue as pistas, Healy, também investigando o caso, cruza seu caminho. A dupla decide unir forças para descobrir a verdade sobre Misty e encontrar Amelia, esbarrando em uma conspiração complexa que envolve até mesmo figuras do governo.

O roteiro de Black e Bagarozzi evoca os livros de bolso de detetive dos anos 1970 e filmes clássicos como “Um Lance no Escuro” e “Bullit”. Embora mergulhe na atmosfera noir, com sua trama intricada, femme fatale, autoridades corruptas e o típico detetive solitário, “Dois Caras Legais” se diferencia ao adicionar um humor sagaz que alivia o tom sombrio tradicional do gênero.

As atuações de Gosling e Crowe são um dos pontos altos do filme. Gosling, com sua habilidade para a comédia física, e Crowe, trazendo uma gravidade cômica ao seu personagem, criam uma dinâmica irresistível. Os diálogos são afiados e espirituosos, mantendo o público envolvido e entretido, como se estivessem ouvindo uma boa fofoca.

A trama revela que originalmente o plano dos roteiristas era transformar a história em uma série de televisão. No entanto, a narrativa se desenvolveu melhor no formato de longa-metragem. As personalidades dos protagonistas se complementam de maneira cativante: March é perspicaz, apesar de atrapalhado, enquanto Healy é o durão que falta a agilidade mental de seu parceiro. Crowe, em um movimento interessante, ganhou alguns quilos para dar mais autenticidade ao seu personagem.

“Dois Caras Legais” se destaca por sua mistura de humor e ação, mantendo uma energia vibrante ao longo da história. No entanto, a violência e a nudez presentes no filme indicam que não é uma opção apropriada para todas as idades. Mesmo com sua atmosfera alegre, as cenas intensas garantem que o filme seja mais adequado para um público adulto.

“Dois Caras Legais” é um filme espirituoso e envolvente, que equilibra perfeitamente o suspense de uma investigação noir com momentos cômicos, resultando em uma experiência cinematográfica refrescante e divertida.

Filme: Dois Caras Legais

Direção: Shane Black

Ano: 2016

Gênero: Policial / Comédia / Ação

Nota: 9/10