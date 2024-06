Vale ficar em casa para assistir: a sequência mais esperada de 2024 chegou à Netflix, mas passou despercebida

A fictícia Lincoln City, cenário de “Code 8: Renegados — Parte 2”, é uma metrópole que devora seus próprios habitantes. Ao longo dos anos, cidadãos antes privilegiados por seus dons especiais, como ligar aparelhos eletrônicos e provocar explosões por telecinese, se viram marginalizados. Antes, eles ocupavam os melhores empregos e ingressavam nas universidades mais prestigiadas graças a suas habilidades sobrenaturais. Agora, esses indivíduos são relegados a funções subalternas, sem qualquer perspectiva de ascensão social, ou são submetidos a uma rigorosa fiscalização estatal que decide se concede ou não a licença para que se apresentem como superpoderosos. Contudo, essa permissão oferece pouca vantagem, pois a substância que ativa essas capacidades foi descoberta e sintetizada.

O diretor Jeff Chan e os roteiristas Sherren Lee e Chris Pare abordam a controvérsia inicial de uma revolução incontrolável: a criação de um novo composto químico que origina a psyke, uma droga alucinógena temida por sua rápida indução à dependência, resultando em uma epidemia incontrolável. Chan confere ao filme a seriedade de uma crônica sociológica cada vez mais complexa à medida que o público conhece melhor o protagonista.

Antes de aprofundar nos conflitos de seu novo filme, o diretor revisita “Code 8: Renegados” (2019), o longa que deu início à franquia, relembrando o público de momentos cruciais na vida de Connor Reed, interpretado por Robbie Amell. Reed, um adorável perdedor, nunca havia considerado usar suas habilidades especiais para tirar vantagem dos outros. Sua moralidade, no entanto, custou-lhe caro: sua mãe, Mary, interpretada por Kari Matchett, morreu de câncer porque eles não puderam arcar com o tratamento.

Voltando ainda mais, Chan apresenta as últimas cenas do filme de cinco anos atrás, quando Connor foge das autoridades após ser involuntariamente implicado na morte de policiais. Agora, o anti-herói de Amell busca reorientar sua vida após sair da prisão, enfrentando novas tentações. Pavani, uma adolescente órfã, precisa de sua ajuda contra o sargento Kingston, um policial corrupto aliado aos mafiosos de Lincoln, que a persegue acreditando que ela pode testemunhar contra ele.

Com Robbie Amell liderando o elenco, ao lado de Sirena Gulamgaus e Alex Mallari Jr., e depois Garrett, o ex-traficante vivido por Stephen Amell, irmão de Robbie na vida real, a trama se desenvolve com reviravoltas que o diretor constrói com base no primeiro filme, abordando temas complexos de maneira ágil e envolvente.

Filme: Code 8: Renegados — Parte 2

Direção: Jeff Chan

Ano: 2024

Gêneros: Ficção científica/Ação/Policial

Nota: 8/10