Baseado em best seller de James Dashner, aventura que virou sucesso global está na Netflix

Wes Ball, diretor da franquia “Maze Runner” baseada nos livros de James Dashner, é um mestre em capturar o espírito que ressoa com espectadores de todas as idades. Ele cria cenas que equilibram movimento e reflexão de forma quase matemática, levando o público ao cerne de questões universais que todos enfrentamos em algum momento da vida, especialmente durante fases tumultuadas, onde tudo parece uma conspiração contra nossos sonhos, e a orientação dos pais é crucial para manter a sanidade.

Como muitos sabem, Thomas, o herói vivido por Dylan O’Brien ao longo da trilogia envolvente, nunca teve pais. Em “Maze Runner: Prova de Fogo”, ele continua a liderar os jovens sobreviventes de um mundo devastado, agora libertos de uma muralha opressora, mas presos por uma nova e mortal força. O roteiro de T.S. Nowlin, que coescreveu o primeiro filme da série com Noah Oppenheim e Grant Pierce Myers, recicla elementos usados por Ball em “Correr ou Morrer”, o que diminui parte do impacto narrativo de “Prova de Fogo”. No entanto, as cenas dinâmicas e o elenco dedicado mantêm a história envolvente.

Momentos realmente excepcionais ocorrem na juventude. Esta etapa da vida é um período de descobertas, marcado por uma languidez inabalável, alegrias com as menores coisas, e solidões profundas que atravessamos com o cansaço de nossas próprias pernas. Estamos vulneráveis aos nossos próprios demônios, mas também abertos à promessa de felicidade que pode iluminar nossa alma.

A literatura e o cinema que exploram os desafios e as revelações dessa fase complexa entre a adolescência e a vida adulta ganham força ao reconhecermos o poder único que nos rodeia nesse período. É com essa visão que Ball trabalha, destacando o carisma magnético de Thomas.

O herói de O’Brien foge da Clareira com Newt, Caçarola, Teresa, Minho e Winston, e o protagonista se destaca em meio aos coadjuvantes, com uma crescente relevância de Ki Hong Lee como Minho. Em “A Cura Mortal”, o terceiro e último filme da série, Minho enfrenta um destino sombrio, enquanto Winston, interpretado por Alexander Flores, sacrifica-se pelo ousado sonho de liberdade do grupo, que agora inclui Aris, o enigmático prisioneiro do CRUEL. Apesar de escaparem da Clareira, eles continuam sob o jugo da sinistra organização que busca uma cura para o Fulgor, o devastador vírus que arrasou a Terra. A doutora Ava Paige, vivida por Patricia Clarkson, permanece como a grande antagonista, guiando a trama para seu clímax, enquanto os jovens enfrentam os Cranks, criaturas apocalípticas que assombram tanto os clareanos quanto os membros do CRUEL.

Filme: Maze Runner: Prova de Fogo

Direção: Wes Ball

Ano: 2015

Gêneros: Ficção científica/Ação

Nota: 8/10